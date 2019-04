Những tình tiết vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương

Danh tính 3 nạn nhân trong vụ thảm sát gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965), em Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2002, con gái bà Cúc) và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2011, cháu ngoại của bà Cúc).

Khoảng 7h30 sáng 24/4, chị Trần Minh Phương là con gái bà Đào Thị Thu Cúc đi làm ca đêm về thấy nhà bà Cúc khoá trái cửa và nhìn vào bên trong thì phát hiện cháu Ngân (là con gái chị Phương) nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu xung quanh. Biết chuyện chẳng lành, chị Phương gọi hàng xóm cùng phá cửa vào nhà và phát hiện bà Cúc, em gái Trần Thị Quỳnh Nhi đã chết với nhiều vết thương trên người.

Lực lượng công an tại hiện trường

Công an sau đó đã phong tỏa hiện trường, chặn tất cả các ngõ ra vào khu vực hiện trường. Được biết, bà Cúc và người con gái út là Quỳnh Nhi ở cùng nhau. Bé Bảo Ngân được con gái bà Cúc đem gửi nhờ để đi làm ca đêm, sáng đến đón thì xảy ra vụ việc. Đến tối cùng ngày, manh mối về đối tượng gây án vẫn chưa được làm rõ. Cơ quan chức năng thu thập tất cả dữ liệu camera an ninh để hỗ trợ công tác điều tra, phá án.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo ai biết thông tin liên quan đến vụ án vui lòng liên hệ đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (số 615 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, điện thoại 0989 951795 gặp điều tra viên tên Lê Xuân Sang) hoặc thông tin đến cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo nhiều người hàng xóm, vụ thảm án được phát hiện vào khoảng 7h30 sáng nhưng trước đó khoảng 3h sáng cùng ngày họ đã nghe tiếng chó sủa bất thường tại khu vực xảy ra vụ án. Bà Ng.T.T (nhà gần hiện trường), cho biết gia đình bà Cúc có 3 người con gái. Hai con gái đầu đã có chồng và nhà riêng ở tại địa phương. Bà Cúc sống với con gái út Nhi 17 tuổi hiện đang học một trường THPT trên địa bàn.

Cũng theo lời bà T, chồng bà Cúc mất cách đây hơn 10 năm do bị điện giật. Hàng ngày, bà Cúc ở nhà bán nước cho một số tài xế chạy xe tải chở cát và người dân trong xóm trọ tại khu phố. Bà Cúc tính tình hiền lành, sống hòa đồng với mọi người.

Xác định danh tính 3 nạn nhân vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Dương Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Đồng thời đang khoanh vùng truy tìm kẻ thủ ác gây ra vụ thảm sát khiến 3 bà cháu trong 1 gia đình tử vong.

Kẻ thảm sát 3 người thân ở Sài Gòn nghi chém chết 1 phụ nữ ở Long An Công an TP.HCM cho biết nghi phạm sát hại 3 người ở Hóc Môn còn bị tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ 58 tuổi tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Nạn nhân kể lại giây phút cả gia đình bị thầy bói thảm sát trong đêm Do mâu thuẫn từ trước, lúc rạng sáng nay (4/3), một thầy bói cầm dao xông vào nhà hàng xóm đâm cả 4 người lớn đang có mặt trong nhà khiến 2 người tử vong, 2 người trọng thương rồi tự sát bất thành.

Hương Chi