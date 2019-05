Nổ súng trấn áp đối tượng cầm dao chống đối làm công an bị thương

Sáng 3/5, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Phạm Tài - Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h30' ngày 2/5, tại thôn Đại Đồng (xã Mỹ Lộc) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS: 38C-05747 do tài xế Tô Hữu Thắng (trú xã Nghi Xuân) điều khiển và xe máy do ông Lê Hữu Hoà (trú xã Sơn Lộc) điều khiển kéo theo xe cải tiến chở 1 con bê.

Vụ tai nạn khiến ông Hoà bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, còn con bê chết tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, đối tượng Hùng (anh trai nạn nhân Hòa) cầm một con dao phay dài khoảng 30cm từ trong cốp xe mô tô đến để đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Lúc này Đại úy Phan Văn Chín (Công an huyện Can Lộc) đến giải thích, tuy nhiên Hùng cầm con dao lao vào xô xát khiến chiến sĩ này bị thương ở cằm, phải vào Bệnh viện huyện Can Lộc cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông

Thấy vậy, lực lượng chức năng tiến hành nổ hai phát súng chỉ thiên nhằm cảnh cáo đối tượng đồng thời tước vũ khí, bắt giữ Hùng về trụ sở công an để điều tra.

Tại cơ quan Công an Hùng khai, do hoàn cảnh gia đình em trai khó khăn, em dâu vừa mất vì tai nạn giao thông, mẹ lại bị tâm thần nên khi nghe tin anh Hòa bị tai nạn đối tượng quá sốc nên dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Nam - Minh Thùy