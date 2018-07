Nóng như cá độ World Cup

Núp bóng cà phê

Tại một quán cà phê ở khu vực Bắc Hải, Quận 10. Mặc dù trận đấu cuối cùng của vòng đấu này giữa Croatia - Nga diễn ra lúc 1 giờ sáng, nhưng trước trận đấu 30 phút quán cà phê đã chật cứng người. Dù diện tích lớn, được trang bị hai màn hình “khủng” nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi. Nhiều khách đến muộn phải qua các quán lân cận, hoặc xem ở lề đường có các màn hình chiếu.

Ðồ họa hình thức đánh bạc “đỏ đen” trực tuyến hiện nay. Ảnh: Văn Minh.



Ngoài một số ít người đến quán xem cổ vũ đội bóng mình yêu thích, phần còn lại đến đây để cá cược. Ðược biết, những năm trước, dân cá cược chuyên nghiệp muốn bắt kèo phải í ới các đại lý phân phối cấp dưới để tìm kèo. Ðiều này dẫn đến việc con bạc bị các tụ điểm này “cắn lai” - (tiền thắng trận thấp hơn tiền nhà cái đưa ra), khiến xô xát, ẩu đả diễn ra thường xuyên. Còn hiện nay, chỉ cần sở hữu một chiếc điện thoại, máy laptop là có thể trở thành “ông chủ” cầm đầu một đường dây cá độ ăn tiền “khủng”, con số có thể lên đến tiền tỷ.

Ngồi thu mình một góc khuất trong quán, Ðình (30 tuổi ngụ Tân Bình) không rời mắt màn hình chiếc máy vi tính. “Croatia chấp Nga 0 - 0,5 trái. Croatia ăn 91, Nga ăn 80, Tài - Xỉu 2 trái, trên ăn 89, dưới ăn đủ…”, Ðình liên tục đọc kèo cho khách xem trong quán. Trong lúc đang nhập kèo Tài - Xỉu 2 trái cả trận cho khách, bất ngờ mạng bị lỗi, tài khoản ghi cá cược thoát ra ngoài, Ðình liên tục chửi thề. Theo quan sát của chúng tôi, người này vào trang google.com.vn rồi gõ chữ bong88…, sau đó vào nhập tên tài khoản… kích hoạt lại tài khoản là xong.

Vào trận bóng, Croatia liên tục tấn công, các “con bạc” kèo trên như nắm chắc phần thắng, liên tục hò hét. Những người chưa bắt độ liên tục hối thúc Ðình cũng như các ông chủ kèo khách bắt Croatia. Nhưng banh bóng không nói trước được, trong một pha phòng ngự, các tuyển thủ Nga bất ngờ “cướp” bóng và tổ chức tấn công, tận dụng sơ hở hàng phòng ngự đối phương dâng cao, thủ lĩnh tuyển Nga sút căng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn. Vào bất ngờ, trong quán cà phê chỉ lác đác những con bạc theo đội Nga vỗ tay. Phần lớn còn lại bứt đầu, vuốt mặt thậm chí chửi thề…

Trong những canh bạc "cá độ" chỉ nhà cái là người được lợi nhiều nhất.



Tại một quán cà phê khác, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Sau bàn thua vì xem thường đối thủ, các tuyển thủ Croatia liên tục tràn lên tấn công kiếm bàn gỡ hòa. Các tay “nhà cái” liên tục kích hoạt kèo cá cược cho con bạc. “Croatia thế nào cũng có bàn gỡ hòa, kèo trên chấp Nga 0.5 trái, ăn 83, dưới ăn đủ. Anh em zô nhanh chứ hết điểm thì tiếc”, Phương, một tay cầm mạng cá cược nói như hét với khách hàng. Theo quan sát, Phương cầm mạng cá cược của mình tới 10.000 điểm (1 điểm tương ứng 50.000 đồng). Ðược biết, trước khi Nga chưa đá tung lưới Croatia, các con bạc chỉ đánh khoảng 80 triệu đồng. Nhưng, từ giây phút mở tỷ số đó, số điểm còn lại tương đương khoảng 320 triệu đồng được các “con bạc” đánh cược hết vào Croatia…

Theo Phương, việc cá cược thắng thua thế nào, sau trận đấu con bạc sẽ chung chi với Phương, Ðình. Riêng hai người này cứ cuối tuần là giao dịch với đại lý cấp trên để qui ra tiền tương ứng với số điểm tăng giảm trong tài khoản.

Càng về cuối, càng “nóng”

Ðúng như các con bạc dự đoán, gần kết thúc hiệp 1, trong một pha tấn công chớp nhoáng, tiền đạo Croatia đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Tiếng la hét, vỗ tay… của những người thắng trận xen lẫn với những câu chửi thề, liên tục hét vào mặt những người ghi kèo, vì bóng đã vô mà kèo của họ chưa được bấm giao dịch. “Con bà nhà mày!... Croatia đang cầm bóng tấn công, nhà cái không cho nhập. Mày có mắt không. Biết Croatia gỡ hòa thì nhập lúc đầu. Bắt có mấy đồng mà lằng nhằng quá, đi chỗ khác chơi”, Ðình quát vào mặt một con bạc.

Tại một điểm xem bóng đá tại Quận 3, khi chúng tôi hỏi về việc cá cược có sợ công an sờ gáy không, Hải, một tay ghi cược liếng thoắng: “Mấy con gà lơ mơ mới dính chấu. Ở đây ông yên tâm, xui lắm mới bị tóm. Vì công an nhìn vào kèo đâu có hiện lên chứng cứ, không lưu tên người đánh, người ghi, chỉ hiện mấy con số thì mấy bác công an gọi lên rồi cũng cho về”...

Hòa 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ, kèo Croatia vẫn chấp Nga 0-0,5 trái. Theo quan sát của chúng tôi ở một vài nơi cá cược, phần lớn con bạc nằm Nga. Bởi theo họ, Nga biết mình thua về đẳng cấp, họ cố gắng thủ cầm cự để bước vào đá penalty. Bởi 40 năm qua, những chủ nhà World Cup và Euro chưa bao giờ thua trong các loạt sút cân não này.

Trong phút tấn công, đội tuyển Croatia có pha làm bàn đắt giá khi đưa tỷ số lên 2-1 khiến những con bạc dự đoán tỷ số hòa ngồi như chết lặng, trong khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút. Lúc này, những tay cá cược chuyển sang Tài - Xỉu, (0,5 trái). Nếu tỷ số giữ nguyên thì Xỉu thắng, còn Tài thua đủ. Một lần nữa, dự đoán của các “hảo thủ đỏ đen” sai lầm. Khi số tiền cá cược của các nhà cái cạn vào kèo Xỉu thì bất ngờ đội tuyển Nga có pha đánh đầu gỡ hòa. Một lần nữa các con bạc lại ôm hận!

Càng về khuya, lượng khách xem các trận tứ kết World Cup càng đông. Ảnh: Ðình Du.



Bước sang loạt Penalty, trong thời gian hội ý của trọng tài, cầu thủ uống nước. Một số tay cầm mạng cá cược liên tục alo nhờ nhà cái bơm thêm điểm (tiền). Tham khảo thông tin trên mạng xã hội, Tuấn, một tay cá cược nói: “Nga sút chắc lắm, lần trước đưa Tây Ban Nha về nước rồi. Anh em theo Nga đi”.

“Noni (người chơi) tính không bằng trời tính”, bằng bản lĩnh của đội bóng lớn với 2 lần vào tới bán kết. Croatia lạnh lùng tiễn các chú gấu Nga 4-3 ra đi trên chấm phạt đền. Kết thúc mọi hy vọng của chủ nhà.

Hàng ngàn tỷ đồng cá độ đánh bạc chảy ra nước ngoài như thế nào? Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an), các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc đều do các đối tượng ở nước ngoài cầm đầu. Các trang web tổ chức đánh bạc, đánh bạc đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, Casino trực tuyến, Keno & xổ số. Muốn tham gia đánh bạc, các con bạc phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web trên để đánh bạc. Ví dụ như trong hệ thống đánh bạc qua mạng M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VNÐ và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam gồm: Vietcombank, Ðông Á Bank, Á Châu Bank, Sacombank, Vietinbank, BIDV và Techcombank. “48 trận vòng bảng và tứ kết, nhà cái ra kèo rất khó bắt, con bạc rất dễ lâm trận. Họ chỉ ra kèo hơi sai chỗ trận Thụy Sỹ chấp Thụy Ðiển và Brazil chấp Bỉ. Bởi nhìn vào thực lực, Thụy Ðiển và Bỉ mạnh hơn đối thủ. Năm nay con bạc thua nhiều, chỉ có nhà cái và anh em cầm mạng ghi lấy chênh lệch kèo thì may ra mới lời”, Ðình, tay ghi cược tiết lộ.

Ðình Du - Văn Minh ​