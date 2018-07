Nữ cán bộ huyện 'tố' bị đồng nghiệp hiếp dâm: Không khởi tố vụ án

Chiều 19/7, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã có kết luận vụ nữ công chức Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Triệu Phong “tố” bị nam đồng nghiệp hiếp dâm.

Theo công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, sau khi nhận được đơn phản ánh của chị N.T.L.A (SN 1988, chuyên viên Phòng Tài chính - kế hoạch) tố cáo đồng nghiệp là ông N.B.T (SN 1979, cùng làm phòng Tài chính - Kế hoạch) có hành vi hiếp dâm, Công an huyện đã vào cuộc điều tra.



Kết quả cho thấy hành vi của ông N.B.T không đủ yếu tố để cấu thành tội hiếp dâm. Vì vậy, Công an huyện Triệu Phong không khởi tố vụ án mà sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.



Cũng theo Công an huyện Triệu Phong, hành vi của ông N.B.T xảy ra trong giờ hành chính, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, nên sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý kỷ luật nghiêm đối với ông N.B.T.



Như đã thông tin, trưa 21/6, trong lúc chị N.T.L.A ngồi làm việc tại cơ quan thì ông T. đi vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó, ông T. tiến sát lại vị trí chị A. ngồi rồi bất ngờ hôn vào cổ chị.



Dù chị này kháng cự quyết liệt, song ông T. liên tục có hành vi tấn công tình dục với chị A. Theo chị A., việc bị ông T. tấn công khiến người bị xây xước, bầm tím ở cổ và môi bị chảy máu. Bên cạnh đó, chị bị hoảng loạn tinh thần và phải tạm xin nghỉ việc.



Sau khi vụ việc xảy ra, chị A. đã viết đơn tố cáo hành vi của T. gửi cơ quan Công an huyện Triệu Phong. UBND huyện Triệu Phong sau đó cũng có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông N.B.T. để làm rõ vụ việc.

