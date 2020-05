Nữ chủ tiệm áo cưới kể lại chiêu độc khi bị trộm giở trò đồi bại

Quảng cáo

Dù vụ việc đã xảy ra nhiều ngày, nhưng chị Đẹp (tên đã đổi, 38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) - người cắn đứt lưỡi tên trộm khi có hành động đòi hiếp dâm mình, cho biết vẫn còn hoảng sợ.

Nghi can bị công an bắt giam là Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh). “Đến giờ tôi vẫn còn sợ, mấy đêm nay phải nhờ người quen đến ngủ cùng, chứ ngủ một mình không dám”, chị Đẹp nói.

Chị cho biết, mình là chủ tiệm áo cưới và trang điểm cho cô dâu. Do hôn nhân trục trặc nên chị sống cùng mẹ già đã gần 80 tuổi.

“Khoảng 2h sáng hôm 7/5, tôi đang nằm ngủ trong phòng thì giật mình thức dậy khi thấy có bóng đen đứng dưới chân. Tôi chưa kịp định thần thì bị người đó lao đến đè lên người. Lúc đó, tôi sợ lắm, sợ nó giết mình nên nói “có gì từ từ nói chuyện”. Khi gã đó vừa đưa lưỡi vào miệng tôi, tôi cắn liền”, nữ chủ tiệm áo cưới kể lại.

Chị Đẹp nói thêm, lúc đó chị cắn rất mạnh nên lưỡi của tên trộm bị đứt một phần. “Chắc có lẽ do quá đau nên hắn bỏ chạy, thoát ra ngoài bằng cửa sau. Còn tôi khi định thần lại mới gọi nhờ bà con nhà bên cạnh đến hỗ trợ và chờ đến sáng thì đi báo công an”, chị Đẹp nói.

Qua kiểm tra tài sản trong nhà chị Đẹp bị mất trộm 1 điện thoại di động. “Tên trộm đột nhập vào nhà tôi từ cửa sau. Phần lưỡi của tên trộm bị tôi cắn đứt, sợ kiến tha nên tôi lấy giấy gói cẩn thận và giao nộp cho công an”, chị Đẹp nói và khẳng định, không quen biết với đối tượng Rót.

Chính quyền địa phương cho biết, Rót là đối tượng thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Gã này cũng có tính ăn trộm vặt tài sản của hàng xóm. Nhà của đối tượng Rót, cách nhà của chị Đẹp chỉ vài trăm mét.

Người thân cho biết, từ hồi Tết nguyên đán, Rót đi làm thuê ở Bình Dương. Mới đây, Rót về quê để ăn Tết cổ truyền của người Khmer rồi tụ tập bạn bè ăn chơi.

Cô ruột của đối tượng Rót cho hay: "Hôm đó, tôi thấy nó về nằm ngoài võng, miệng dính máu nên hỏi thì nó bảo do té xe. Tôi kêu đi bệnh viện nhưng nó không chịu. Đến 4h chiều thì công an vào dẫn nó đi". Sau khi sự việc xảy ra, cha và cô của Rót đã đến xin lỗi gia đình bị hại.



Như thông tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè vừa tạm giữ hình sự Sơn Sa Rót để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, hôm 7/5, Rót hết tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà chị Đẹp trộm điện thoại. Lúc này, Rót phát hiện chị Đẹp đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Khi Rót đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị Đẹp tỉnh giấc chống trả. Chị Đẹp cắn đứt một phần lưỡi của Rót. Rót bỏ chạy về nhà lẩn trốn thì bị Công an huyện Cầu Kè bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Rót thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

