Nữ chủ tiệm tóc nghi bị sát hại, đốt xác phi tang

Chiều 9-11, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành khám tử thi , khám nghiệm hiện trường hiện trường khu vực bờ đê sông Thái Bình (xã Kiến Thiết) để điều tra nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị H (28 tuổi, trú xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng).

Nạn nhân H nghi bị sát hại rồi đốt xác phi tang.

Trước đó khoảng 14 giờ chiều 9-11, người dân thôn Nam Tử (xã Kiến Thiết) phát hiện thi thể một phụ nữ ở bờ đê sông Thái Bình trong tình trạng bị thiêu cháy.



Công an huyện Tiên Lãng cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra.



Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (28 tuổi, trú xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng). Chị H có một con nhỏ, hiện sống một mình, mở tiệm cắt tóc ở gần nhà, có quan hệ xã hội phức tạp.



Chị H được xác định đã mất tích từ hôm 7-11. Khi đi khỏi nhà chị H có đi xe máy nhưng tại hiện trường không thấy xe của nạn nhân. Sau khi chị H đi không trở về, gia đình đã trình báo việc chị mất tích với cơ quan công an.

