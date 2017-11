Nữ công nhân 9X nghi bị sát hại trên đường đi làm về

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Nga Sơn làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ công nhân ở xã Nga Tân (Nga Sơn).Theo nhà chức trách, vào khoảng 20h30 ngày 10/11, người dân phát hiện thi thể một cô gái trên tuyến đường liên xã, khu vực giáp hai xã Nga Thanh và Nga Hưng.Tối cùng ngày, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định danh tính là Đào Thị Thu Trang (18 tuổi). Thiếu nữ này làm công nhân, tử vong khi đang điều khiển xe máy từ công ty về nhà.“Trên người cháu có một vết đâm, công an nghi bị sát hại. Pháp y tỉnh đêm qua đã về khám nghiệm để làm rõ”, một lãnh đạo địa phương thông tin.Rạng sáng nay, công tác khám nghiệm của cơ quan pháp y hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Zing