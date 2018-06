Nữ công nhân bị chủ nợ thuê giang hồ bắt giữ

Ngày 27/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Đặng Hồng Sương (35 tuổi, quê Long An), Đỗ Thành Mol (26 tuổi, quê Kiên Giang) và 3 người khác có liên quan để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khi gặp bà Sương cho biết về trường hợp chị P (làm công nhân ở Bình Tân, TPHCM) có nợ 110 triệu nhưng đòi nhiều lần không trả.

Bà Sương và nhóm người bà thuê đòi nợ.

Nhóm của Mol hứa sẽ đi đòi giúp với điều kiện phải hưởng 40% số tiền nợ nếu đòi được. Trường hợp không đòi được thì bà Sương phải bồi dưỡng 9 triệu đồng.

Chiều 25/6, bà Sương gọi điện báo cho Mol biết chị P đang tan ca trên đường về nhà. Mol đã rủ thêm vài người khác đi tìm chị P để đòi nợ. Nhóm này đã bắt giữ chị P khi chị này chuẩn bị lên xe về nhà. Chồng chị P hay sự việc nên báo công an.

Riêng nhóm của Mol đã gọi điện cho chồng chị P đến khu vực cầu vượt trước cổng công ty chị này làm để giải quyết việc vợ thiếu nợ 110 triệu đồng. Tuy nhiên chồng chị P đến không có tiền.

Sau đó, công an vào cuộc thì phát hiện bà Sương đang giữ chị P. Ngoài ra, bà này còn đưa cho nhóm của Mol 9 triệu đồng tiền bồi dưỡng như đã hứa.

