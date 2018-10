Nữ đầu bếp đâm chết đồng nghiệp vì bị 'thất sủng'

Khoảng 5h ngày 25/10, anh Hồ Hữu Trung (21 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) đang nằm ngủ tại quầy tính tiền của quán nhậu trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị bà Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, trú Đăk Lăk) cầm dao đến cứa cổ.

Nạn nhân la hét, chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục ngã vì mất nhiều máu. Bà Chi vùng bỏ chạy. Người nhà chủ quán nhậu đã chở anh Trung đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành cầm máu, khâu 12 mũi và giữ được mạng sống cho bệnh nhân do vết thương chưa đứt động mạch cổ.



Công an phường An Hải Đông nhanh chóng truy bắt được nghi phạm Chi, thu giữ hung khí là con dao. Cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định thương tích với anh Trung để làm cơ sở xử lý bà Chi.



Bà Chi từ Đăk Lăk xuống Đà Nẵng làm nghề đầu bếp cho các quán nhậu. Do không có gia đình nên bà thường ở lại nơi làm việc. Vốn nấu ăn ngon, nhưng gần đây do mất tập trung, các món ăn của bà bị thực khách phàn nàn.



Chủ quán đã thuê anh Trung về làm đầu bếp, chuyển bà Chi xuống làm dọn dẹp hơn mười ngày nay.



Phía quán nhậu cho biết, anh Trung không ở lại quán từ khi đến làm việc. Tối 25/10, do có tiệc sinh nhật muộn nên anh ngủ tạm tại quán và xảy ra sự việc.

Theo VnExpress