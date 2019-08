Nữ giám đốc giàu có đâm chết cán bộ tòa vì bị đòi chia tay?

TPO - Ngày 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam nữ giám đốc giết người tình vì mâu thuẫn tình ái.