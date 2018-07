Nữ quái buôn tiền giả sa lưới sau 14 năm lẩn trốn

TP - Chiều 8/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan an ninh điều tra vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Kẻ (SN 1957, trú tại thị trấn Quán Trung, huyện Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên) do công an Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).