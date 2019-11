Nữ tài xế say rượu tấn công cảnh sát giao thông

Quảng cáo

Theo đó, tại đoạn phía cầu Trà Khúc, thuộc phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông va quệt giữa 2 ô tô biển số 76A-052.73 và 38LD-003.54. Do không thỏa thuận được, số người trên ô tô cãi vã gây cản trở giao thông qua lại trên cầu Trà Khúc.

Lực lượng Công an TP Quảng Ngãi đã kịp thời có mặt để xử lý vụ tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông các phương tiện qua lại trên cầu. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) là tài xế lái ô tô biển số 38LD-003.54 cùng một người trên xe biểu hiện có men rượu đã hành động cản trở, chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ gây.

Chiếc xe bà Nguyễn Thị Hà điều khiển chở theo nhiều người khi đã sử dụng đồ uống có cồn.

Vụ việc kéo dài gây ách tắc giao thông trên cầu mặc dù lực lượng Công an TP Quảng Ngãi được huy động hỗ trợ, thuyết phục nhóm người cản trở trên. Không dừng lại, bà Nguyễn Thị Hà còn tấn công, cắn vào tay một cán bộ CSGT Công an TP Quảng Ngãi khiến đồng chí này bị thương nhẹ.

Qua kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn, bà Nguyễn Thị Hà và một số người trên xe đều có nồng độ vượt mức cho phép. Lực lượng Công an TP Quảng Ngãi cũng đã khống chế đối tượng chống đối người thi hành công vụ đưa về Công an TP Quảng Ngãi xử lý.

Sau khi tỉnh say, bà Nguyễn Thị Hà cho biết đang làm việc tại một đơn vị thi công tại dự án Nhà máy thép Hòa Phát, ở Khu kinh tế Dung Quất. Trước thời điểm xảy ra vụ việc trên, bà Hà có uống rượu và sau đó lái ô tô chở nhiều người trên xe.

Theo Công an Nhân dân