Nữ trung tá bị tố 'quỵt' tiền taxi từng bị bệnh tâm thần phân liệt

Quảng cáo

Sáng 5/12, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về vụ việc một nữ trung tá đang công tác tại cơ quan này bị tố "quỵt" tiền thuê xe.

Cụ thể, Công an Thái Bình cho biết, ngày 12/11, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đề nghị Công an tỉnh Thái Bình giải quyết việc trung tá Vũ Thùy Linh - cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình có thuê xe của anh vào ngày 7 và 8/11 đi một số địa điểm trong và ngoài tỉnh Thái Bình với tổng số tiền là 2.000.000 đồng, anh Hân đã đòi nhiều lần nhưng chị Linh vẫn chưa trả.

Đơn tố cáo của anh Bùi Ngọc Hân về việc bị "quỵt" tiền xe - Ảnh: Hoàng Long.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân và thông tin từ báo chí, mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp làm việc với anh Bùi Đức Hân, trung tá Vũ Thùy Linh và mẹ đẻ của nữ trung tá Vũ Thùy Linh.

Anh Bùi Đức Hân cho biết, ngày 7 và 8/11, chị Linh có thuê xe của anh để chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Ngày 8/11, chị Linh trả cho anh Hân 1.000.000 đồng, còn 2.000.000 đồng, anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh chưa trả.

Theo báo cáo của trung tá Vũ Thùy Linh trưa n8/11, bà Linh đã trả cho anh Hân 1.000.000 đồng. Sau đó anh Hân có đòi thêm 2.000.000đ đồng nữa nhưng nữ trung tá Linh cho rằng giá thuê xe như vậy là cao nên chưa trả.

Anh Hân bức xúc đăng tải thông tin về vụ việc - Ảnh: Anh Hân cung cấp.

Đáng chú ý là theo ý kiến của mẹ đẻ Vũ Thùy Linh thì thời gian gần đây, nữ trung tá này có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc; trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường. Mẹ đẻ nữ trung tá này thay mặt gia đình và con gái xin lỗi, trả tiền cho anh Bùi Đức Hân và có đơn cho chị Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh theo quy định.

Công an Thái Bình cũng xác minh và kết luận Vũ Thùy Linh có tiền sử của bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, gia đình đã đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình từ 29/3/2011 đến ngày 11/4/2011.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa đồng chí Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý vụ việc theo quy định.

Tin nhắn "đòi" tiền của anh Hân - Ảnh: Anh Hân cung cấp.

Như Tiền Phong đã thông tin, cùng với vụ việc trên, ngày 3/12, trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Công Thắng (24 tuổi, trú xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) là tài xế hãng taxi Mai Linh Thái Bình cho biết hiện đang hoàn thiện đơn tố cáo nữ trung tá này cũng có hành vi "quỵt" nợ đối với anh Thắng.

Theo đó, ngày 16/10, anh Thắng "tố" trong quá trình đưa nữ cán bộ này đi cầu Trà Lý và một số nơi khác trong thành phố Thái Bình thì bị bắn tốc độ. Lúc này, vị khách xưng là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị anh Thắng đưa tiền để "xử lý" vụ việc.

Tuy nhiên, sau khi đưa 2 triệu đồng cho trung tá Linh để xin cho không giữ bằng lái 2 tháng, vị trung tá này không xin được như đã hứa. Ngày 18/10 tôi vẫn phải đi nộp phạt bình thường". Sau đó anh Thắng nhắn tin, gọi điện xin lại số tiền 2 triệu nhưng chị Linh không trả mà còn thách thức, đe doạ anh Thắng.

Tin nhắn "đòi" tiền của lái xe taxi Mai Linh Nguyễn Công Thắng - Ảnh: Anh Thắng cung cấp.

Liên quan đến vụ việc này, phía Bệnh viện tỉnh Thái Bình cũng xác nhận việc nữ trung tá này đã nhập viện điều trị bệnh "Rối loạn phân liệt - cảm xúc" mã F25.

Cụ thể, bà Phùng Thị Minh Thuận - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình cho biết, bà Thuận chính là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho chị Vũ Thùy Linh khi nữ trung tá này nhập viện.

"Năm 2011, người nhà chị Linh đưa con em mình vào viện khi chị này đang trong cơn kích động mạnh. Chẩn đoán lâm sàng xác định chị Linh bị "Rối loạn phân liệt cảm xúc". Lúc bấy giờ chị ấy la hét dữ lắm, đánh đấm đạp các y bác sỹ. Chị ấy còn dọa kiện chúng tôi! Theo đúng chuyên môn, chúng tôi điều trị cho chị Linh, bước đầu cắt cơn hưng phấn...", bà Thuận nói.

Theo hồ sơ bệnh án Bệnh viện Tâm thần Thái Bình cung cấp cho Tiền Phong, bà Vũ Thùy Linh được người nhà của chồng (hiện vợ chồng bà Linh đã ly hôn) đưa vào nhập viện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình, khoa Tâm căn suy nhược vào tháng 4/2011. Lý do bệnh nhân vào viện được thể hiện trong bệnh án ghi rõ "Nói linh tinh, quậy phá".

Về các biểu hiện ban đầu, sự tiến triển của bệnh, bệnh án tâm thần của bệnh nhân Vũ Thuỳ Linh thể hiện: "Theo chồng bệnh nhân kể, bệnh nhân mới sinh con thứ 2 được 10 tháng, bệnh khởi phát khoảng 1 tuần trước khi nhập viện. Ăn kém, ngủ ít, nói linh tinh, cho rằng có người có ý định giết bệnh nhân, bỏ thuốc độc vào thức ăn, nước uống, chửi bới…".

Hồ sơ cho biết, bệnh nhân Linh ra viện vào ngày 11/4/2011 nhưng không phải là được ra viện, xin về hay đưa về mà bệnh nhân bỏ về. Các bác sĩ kết luận, tình trạng của bệnh nhân L khi ra viện là chưa ổn định, còn nói nhiều, không chịu uống thuốc. Thời điểm bỏ viện, bệnh nhân trong tình trạng kích động, hay cáu gắt, quay sang chửi bới y bác sĩ. Thậm chí còn doạ kiện y bác sĩ, cho rằng các bác sĩ không có quyền cố định bệnh nhân để tiêm thuốc, không nhận việc đó là tốt cho mình.

Trao đổi với phóng viên về trường hợp bệnh nhân Linh, ông Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi bệnh nhân này bỏ viện về nhà hơn 1 tuần, người nhà chị Linh đến làm thủ tục xin ra viện. "Chúng tôi dặn dò rất kỹ, chị Linh phải đến khám theo định kỳ nhưng từ đó đến nay, chị Linh không quay lại tái khám. Diện bệnh này nếu điều trị không tích cực người bệnh mất khả năng làm việc, có thể gây rối cho bản thân, gia đình và xã hội...", ông Ngọc thông tin.

Hoàng Long