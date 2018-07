Nữ y sĩ khiến 103 bé mắc bệnh sùi mào gà bị đề nghị truy tố

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra kết luận, đề nghị truy tố bà Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.Theo công an, bà Hiền làm y sĩ tại Trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Khoái Châu) từ năm 1995 đến cuối tháng 12/2014, được Sở Y tế Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng.Để có thêm thu nhập, bà Hiền đã mở cơ sở khám chữa bộ phận sinh dục cho trẻ em tại nhà, thu tiền phí từ 300.000 đến 520.000 đồng. Các cháu được người thân đưa đến cơ sở này để làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu.Từ năm 2016 đến tháng 7/2017, Hiền làm thủ thuật trên cho 103 cháu nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian nong bao quy đầu, các cháu nhỏ xuất hiện nốt mụn nhỏ trên bộ phận sinh dục. Tại bệnh viện, các cháu được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà.Sở Y tế Hưng Yên đã vào cuộc xác định, bà Hiền cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn; bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh.Ngày 26/7/2017, bà Hiền bị chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phạt hành chính 100 triệu đồng vì vi phạm các tiêu chuẩn y tế. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Hiền vi phạm quy định về khám chữa bệnh nên quyết định phạt hành chính này bị hủy bỏ.Theo nhà chức trách, trong quá trình làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu, bà Hiền dùng panh, kéo kim loại cho nhiều cháu khác nhau mà không sát khuẩn đúng quy trình. Một số dụng cụ có virus HPV là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các bé bị sùi mào gà hàng loạt."Bệnh sùi mào gà có thể gây ra các biến chứng như: loạn sản tế bào, ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư tế bào gai... Các biến chứng này cần có thời gian dài theo dõi mới phát hiện được", cơ quan chức năng xác định.100 cháu nhỏ được xác định thương tổn tổng cộng 924%, trong đó có bé bị tổn thương 28%, 22%, ba bé gia đình từ chối giám định... Số tiền 103 cháu nhỏ được Bệnh viện da liễu trung ương điều trị miễn phí là hơn 390 triệu đồng, gia đình nộp là hơn 550 triệu đồng.Hành vi của bà Hiền là "rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định của Nhà nước về khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển bình thường các cháu nhỏ".Cảnh sát cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của bà Hiền là do yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của cơ quan, tổ chức chuyên môn tại địa phương. Các cơ quan này không có những biện pháp hữu hiệu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Theo VnExpress