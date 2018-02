Nửa đêm phát hiện em trai tử vong với vết cắt sâu trên cổ

Ngày 3/2, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao thi thể anh Điểu D. (SN 1990, trú xã Đắk Buk So) cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.



Theo thông tin ban đầu, trước đó Điểu D. cùng hai người chị gái của mình đi làm rẫy và ngủ qua đêm tại một căn chòi trong khu rẫy này chứ không về nhà. Trong đó Điểu D. nằm ngủ dưới đất còn hai chị gái nằm ngủ trên gác.



Vào khoảng 1h15 sáng ngày 3/2, chị gái của D. thức dậy thì phát hiện em trai đã tử vong với một vết cắt sâu ở cổ. Ngay sau đó sự việc được thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Tuy Đức để điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo người thân của nạn nhân. D. có biểu hiện tâm thần nhiều năm nay, khoảng 1 tuần trở lại đây, căn bệnh của nạn nhân có dấu hiện trở nặng, tâm lý bất thường. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của D. bước đầu phán đoán do tự sát.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT, Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

