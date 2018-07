Núp bóng doanh nhân, điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cặp "tình nhân" điều hành đường dây cờ bạc 2000 tỷ

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Đạt (30 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) sử dụng “bình phong” là cơ sở hoạt động kinh doanh mua bán mỹ phẩm, nước hoa trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận. Để tạo vỏ bọc kinh doanh hoàn hảo, Đạt thường xuyên xuất hiện cùng với người tình Trần Thị Hồng Trinh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) ở các sự kiện triển lãm giới thiệu về mỹ phẩm, nước hoa.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Đạt. Ảnh C50

Cũng từ đây, Đạt mở rộng “chân rết” ra khắp các tỉnh thành trong đó như TP.Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai…Đồng thời tuyển mộ thêm các tay chân đàn em phục vụ đường dây cờ bạc của Đạt đang quản lý.

Nhiệm vụ mà đàn em của Đạt thường xuyên làm là trực tiếp trao đổi với các con bạc ở nhiều nơi về cách chơi, cách giao dịch tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Nếu quá trình giao nhận tiền với các con bạc có dấu hiệu bất ổn, Đạt sẽ chỉ đạo cho đàn em ngừng hoạt động trong một thời gian để tránh bị phát hiện.

Cùng người tình Trần Thị Hồng Trinh. Ảnh C50

Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an), các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc đều do các đối tượng ở nước ngoài cầm đầu. Các trang web tổ chức đánh bạc, đánh bạc điều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, Casino trực tuyến, Keno & xổ số. Muốn tham gia đánh bạc, các con bạc phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web trên để đánh bạc. Hàng nghìn tỷ đồng rơi vào túi nhà cái ở nước ngoài. Ví dụ như trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD (Đôla Mỹ), VNĐ (Tiền Việt) và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam gồm: Vietcombank, Đông Á Bank, Á Châu Bank, Sacombank, Viettinbank, BIDV và Techcombank.

Bắt gần 200 con bạc mùa World Cup

Theo Công an TPHCM, từ ngày 14/6-15/7 là thời gian World Cup diễn ra, Công an TPHCM tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá.

Từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay đã triệt phá 16 vụ, bắt giữ 187 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng và 800 USD; 70 điện thoại các loại; 29 xe máy; 12 phơi cá cược…. cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật thu giữ một ổ cá độ ở TPHCM

Cùng thời gian này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) cũng đã triệt phá 2 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến qua mạng (trang M88 và 12bet) với quy mô hơn 2600 tỷ đồng. Công an cũng đã bắt giữ hơn 10 đối tượng chủ chốt trong hai đường dây này. Công an đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang, Võ Văn Nghĩa, Võ Văn Hòa, Đỗ Thị Tú Anh, Phan Thanh Hoàng và các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ.

Công an TPHCM cũng đã khuyến cáo, mỗi khi đến mùa World Cup, nạn cá độ bóng đá lại diễn ra ở nhiều nơi. Đã có nhiều gia đình tán gia bại sản, nhiều trường hợp thua cá độ bóng đá phải tự tử. Do đó, người dân không tham gia cá độ bóng đá và vận động người thân không tham gia với bất kỳ hình thức nào.

Văn Minh