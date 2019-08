Ở với người tình của mẹ, bé 2 tuổi tử vong bất thường

Quảng cáo

Ngày 8/8, thông tin từ ông Thái Trung Giáp - Trưởng Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, công an huyện đang tạm giữ 1 nghi can liên quan đến cái chết bất thường của bé gái 2 tuổi.

Theo đó, ngày 6/8, do mẹ đi làm nên bé K.T.T.V. (2 tuổi) ở cùng với bạn trai của mẹ là Lê Văn Chiến tại bản Xiêng Hương (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An). Chiều cùng ngày, chị Lục Thị Bảy (mẹ bé V.) đi làm về thì thấy con kêu đau và khóc nghẹn. Lo lắng cho con, người đàn bà này nhanh chóng đưa bé xuống Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để cấp cứu. Tuy nhiên, bé V. tử vong trên đường chuyển viện.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Được biết, chị Bảy đã bỏ chồng, một mình nuôi hai đứa con. Cách đây khoảng 2 tháng, Lê Văn Chiến đã về ở cùng. Công an huyện Tương Dương đang tạm giữ Lê Văn Chiến để phục vụ điều tra.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh Huệ