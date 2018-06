Ông Đặng Thanh Bình chỉ thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Không hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Trả lời HĐXX về trách nhiệm cá nhân trước việc có Tổ giám sát của NHNN và Trustbank bị giám sát đặc biệt nhưng vẫn bị thiệt hại 18 ngàn tỷ đồng, bị cáo Đặng Thanh Bình không thừa nhận mình sai. Bị cáo Bình nói “mình không sai” và cho rằng việc tái cơ cấu Trustbank là chủ trương lớn, NHNN và bị cáo xem đó là nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên việc tái cơ cấu này đã thất bại, dẫn đến thiệt hại… “Là đảng viên, bị cáo thừa nhận là đã không hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình” - bị cáo Bình nói trước tòa.

Không đồng tình với câu trả lời của ông Bình khi “phủi” trách nhiệm để Trustbank bị thiệt hại, công tố truy hỏi ông Bình rằng nếu bị cáo đúng thì sao chuyện tái cơ cấu Trustbank lại bị thiệt hại trên 18.000 tỷ đồng? “Ban chỉ đạo tái cơ cấu gồm nhiều thành viên, các thành viên được đưa ra ý kiến nhưng không được quyết định. Quyết định phải do Thống đốc NHNN. Trách nhiệm của tôi là giúp thống đốc NHNN. Trước mỗi vấn đề quan trọng, các phó thống đốc đều phải xin ý kiến bằng văn bản, đối với việc tái cơ cấu các ngân hàng, do tính chất nghiêm trọng vì vậy phó thống đốc phải xin ý kiến của Thống đốc rồi mới đưa ra tập thể họp và quyết định”- ông Bình trả lời.

Trước việc ông Bình giữ ý kiến “mình luôn đúng, không sai”, công tố chỉ vào các bị cáo khác và hỏi ông Bình rằng có phải những bị cáo này sai. Ông Bình đáp rằng: “Tôi không nói ai sai. Trách nhiệm cơ quan nào thì xử lý cơ quan đó vì quy định đã nói rõ: Cơ quan Thanh tra giám sát phải giám sát thường xuyên, báo cáo định kỳ với thống đốc NHNN; còn bị cáo chịu trách nhiệm chung. Trong vụ án này bị cáo làm đầy đủ, làm và báo cáo những khó khăn xảy ra tại Trustbank với thống đốc. Trustbank không thực hiện được tái cơ cấu có trách nhiệm chính trị của Ban lãnh đạo NHNN, của Cơ quan Thanh tra NHNN”.

Đề nghị triệu tập nguyên Chánh thanh tra

Trái với nguyên phó thống đốc, 4 bị cáo còn lại chủ yếu giải thích, chứng minh cho HĐXX về công việc của mình dẫn đến sai phạm như cáo buộc. Bị cáo Hà Tấn Phước khẳng định trong quá trình giữ nhiệm vụ tổ trưởng Tổ giám sát tại Trustbank, bị cáo có báo cáo về hoạt động, biến động của ngân hàng này theo định kỳ. Ông Phước thừa nhận mình có một phần trách nhiệm trong vụ án. Trong khi bị cáo Lê Văn Thanh trình bày Tổ giám sát có gửi nhiều văn bản cho NHNN để báo cáo, nhưng không thấy trả lời. “Khi thực hiện giám sát, không có văn bản nào hướng dẫn cụ thể nên chúng tôi phải tự mày mò tìm hiểu để xử lý công việc. Quyết định thành lập Tổ giám sát lại giao quyền phụ trách địa bàn quá rộng, nên không thể không có sai sót khi làm nhiệm vụ” - bị cáo Lê Văn Thanh nói.

HĐXX thẩm vấn ông Đặng Văn Thảo (nguyên phó Chánh thanh tra NHNN - người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan) về Kết luận thanh tra của NHNN đối với Trustbank ngày 24/7/2012, ông Thảo thừa nhận mình là người ký Kết luận thanh tra, sau đó gửi cho Trần Huy Tuấn, Đặng Thanh Bình và giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh Long An. Trả lời HĐXX vì sao tại trang 30 của Kết luận thanh tra, ông Thảo có đưa ra đánh giá trên mục 1.3 “với thực trạng như vậy cần căn cứ…”, nhưng tại sao phần sau ông lại đưa ra quan điểm khác với quan điểm ở phần đầu? Vấn đề này, ông Thảo nói rằng, việc kiểm soát đặc biệt cần cân nhắc, thời điểm đưa ra kết luận thanh tra, Trustbank có tín dụng xấu. Thời điểm đó đang có đề án tái cơ cấu, trong trường hợp đề án không thực hiện thì xử lý theo hình sự. Theo chủ tọa phiên toà hành vi của ông Thảo liên quan tới Kết luận thanh tra do ông này ký ngày 24/7/2012 hiện đang tách ra thành vụ án riêng vì thời hạn điều tra, do vậy ông Thảo không phải trình bày gì về nội dung liên quan đến kết luận.

Trước các câu trả lời của các bị cáo, người liên quan, công tố viên cho rằng qua thẩm vấn đã nổi lên nhiều vấn đề nên cần triệu tập nguyên Chánh thanh tra NHNN Nguyễn Văn Nghĩa…

Hôm nay (27/6), phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

