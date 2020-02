Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT PVN và bà Trần Thị Bình - nguyên Phó TGĐ PVN về tội "Vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí.