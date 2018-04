Ông lão U90 rút dao đâm gục người vợ kém 31 tuôi vì mâu thuẫn

Chiều 12/4, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người chồng dùng dao đâm vợ rồi tự tử.“Bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn vợ chồng nên người chồng đã dùng dao đâm vợ bị thương sau đó treo cổ tự tử” – vị lãnh đạo này cho hay.Trước đó, vào khoảng 12h, ngày 11/4, ông Hồ Văn N. (86 tuổi, ngụ thôn 5, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cãi vã, mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị M. (55 tuổi). Đỉnh điểm của mâu thuẫn, ông N. đã dùng dao đâm vào người bà M. khiến bà bị thương. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.Ngay sau đó, người dân địa phương đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ông N. treo cổ tự tử phía sau chuồng bò của gia đình.Vào chiều 12/4, cơ quan công an vẫn chưa làm việc được với bà M. vì nạn nhân còn yếu. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Theo Dân trí