Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc gây thiệt hại 200 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB).Khác với kết luận ra cách đây hơn hai tháng, lần này, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố thêm ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB) bị đổi tội danh từ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Bình còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Theo kết luận điều tra bổ sung, ngoài hàng loạt những sai phạm về cho vay, ông Bình còn bị cáo buộc xuất quỹ sai nguyên tắc chi 200 tỷ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ để Vũ mua cổ phần của DAB.Cụ thể, năm 2013 Đông Á làm ăn thua lỗ trong khi muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng. Bàn với ông Phan Văn Anh Vũ (lúc này là đại diện Công ty Xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình đạt được thỏa thuận: Bắc Nam 79 mua 60 triệu cổ phần của Đông Á với giá 600 tỷ đồng.Tuy nhiên, ông Vũ không có tiền mặt nên thế chấp lô đất 220ha ở Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của Đông Á. Ông Bình đồng ý với phương án này. 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa bằng chứng từ thu khống.Khi mục đích tăng vốn bất thành, ông Bình bị cáo buộc có quyết định bất ngờ là chỉ đạo cấp dưới chuyển trả 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 và còn tính thêm cả lãi. Ông Vũ sau đó dùng chính tiền này mua 50 triệu cổ phần của Đông Á, giữ lại 100 tỷ đồng.Theo kết luận điều tra, Vũ không thừa nhận cùng ông Bình hợp tác đầu tư để mua cổ phần DAB. Ông Vũ khai lại rằng mua cổ phần DAB cho ông Bình; ký khống chứng từ và mua 500 tỷ đồng tiền cổ phần là do chỉ đạo của ông Bình.Dù vậy, nhà chức trách kết luận, ông Vũ nhận thức rõ ông Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành DAB nên bản thân ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật. Nhưng vì vụ lợi nên ông vẫn làm.Hành vi của ông Vũ gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỷ đồng, cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải hoàn trả 200 tỷ đồng cho DAB.Liên quan vụ án còn có 24 bị can cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh: Cố ý làm trái; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Theo VnExpress