Ông Trầm Bê đề nghị giải tỏa kê biên 2 căn nhà

Trả lời HĐXX, ông Trầm Bê nói rằng trong hai căn nhà đang bị kê biên có một căn là tài sản của chị vợ ông, cần được giải tỏa kê biên, trả lại. Chủ tọa cho gọi con trai bà Viên Tú Anh (chị vợ ông Bê) lên tham gia làm rõ chủ của căn nhà này. Trả lời HĐXX, con trai bà Viên Tú Anh nói rằng căn nhà đứng tên mẹ ông và mong HĐXX xem xét giải tỏa kê biên. Chủ tọa cho biết sẽ xem xét nhưng với điều kiện phía con bà Viên Tú Anh phải có giấy ủy quyền đúng quy định.

Về căn nhà thứ hai, ông Trầm Bê cũng nói rằng: “Đây là tài sản của cả hai vợ chồng, mong được giải tỏa kê biên để vợ con tôi còn có nơi sinh sống”. HĐXX yêu cầu phải có mặt của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến căn nhà để tòa có cơ sở pháp lý xem xét giải quyết.

Về hai căn nhà này, theo Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã tạm kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê, gồm quyền sử dụng đất tại số 591 (số cũ 26) An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân và quyền sử dụng đất tại số 601 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TPHCM.

Tân Châu