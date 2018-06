Phá án xác chết mất 'của quý': Hình ảnh thi thể bị rạch bụng gây sốc

Xác chết bị rạch bụng, cắt cổ làm dư luận hoang mang

Hơn một năm về trước, vào chiều 22/5/2017, người dân phát hiện xác chết một người đàn ông nổi trên sông Bắc Hưng Hải (thuộc địa phận thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, gần cầu Thuận Xuyên) trong tình trạng không mặc quần áo và có nhiều vết thương ở bụng và cổ.

Sau khi thi thể người đàn ông xấu số được vớt đưa lên bờ, một số người dùng mạng xã hội đã chụp lại đưa lên các trang mạng. Hình ảnh cho thấy, trên thi thể nạn nhân có một số hình xăm. Đặc biệt, các bức ảnh cho thấy thi thể có dấu hiệu bị rách bụng, vùng cổ.

Những dấu hiệu bất thường của thi thể khiến nhiều người đồn đoán, nạn nhân có thể bị giết lấy nội tạng. Hình ảnh và thông tin về vụ việc được người dùng mạng xã hội như Facebook chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng khám phá vụ án, ổn định an ninh trật tự, tránh hoang mang dư luận.

Trở lại với diễn tiến vụ án, sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện xác chết có dấu hiệu bất thường, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an các huyện Mỹ Hào, Ân Thi điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Nghi phạm Phan Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, chiều 23/5, thượng tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, quá khám nghiệm pháp y và tử thi xác định, bộ phận sinh dục bị của nạn nhân đã bị cắt nhưng nội tạng nạn nhân vẫn còn. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, thượng tá Phạm Thế Tùng khẳng định, thông tin nạn nhân bị sát hại lấy nội tạng là tin thất thiệt, không chính xác.Trực tiếp chỉ đạo phá án, đại tá Đào Trọng Bằng (khi đó là Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên, nay là Trưởng Công an huyện Mỹ Hào) cho biết, vào thời điểm phát hiện nổi trên sông, thi thể người đàn ông xấu số đã bắt đầu phân hủy “bong da giấy” nên việc xác định nhân thân, lai lịch gặp khó khăn.Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm, ban chuyên án phát hiện trên thi thể nạn nhân có một hình xăm con hổ và một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần trên cánh tay. Từ đặc điểm nhận diện này cơ quan điều tra rà soát xác định được danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thao (SN 1993, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên).Việc xác định được danh tính người xấu số giúp cảnh sát nhanh chóng xác định được hướng điều tra, truy xét. Các trinh sát nhanh chóng thu thập được thông tin, anh Thao là người nghiện ma túy và có mối quan hệ xã hội phức tạp.Cùng lúc này, hàng trăm trinh sát Phòng PC45, Công an các huyện Mỹ Hào, Ân Thi được huy động rà soát mối quan hệ của anh Thao và dọc bờ sông Bắc Hưng Hải tìm dấu vết và đối tượng nghi vấn.“Quá trình truy tìm, cơ quan điều tra xác định được Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng tình nghi số một", đại tá Bằng cho biết.Sau khi thu thập được các chứng cứ, tài liệu quan trọng, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập Tuấn lên làm việc.Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tuấn quanh co chối tội nhưng trước chứng cứ tài liệu của cảnh sát, nam nghi phạm đã thú nhận hành vi giết anh Thao rồi dùng dao xâm phạm thi thể trước khi phi tang xác xuống sông Bắc Hưng Hải để nhằm che giấu tội ác.