Phá đường dây chuyên đưa người vượt biên qua Trung Quốc

TPO - Ngày 1/4, nguồn tin từ Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thị xã Buôn Hồ điều tra làm rõ, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.