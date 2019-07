Phá đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ của người Trung Quốc ở Hải Phòng

Quảng cáo

Tối 28/7, thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho biết đã tạm giữ hơn 380 đối tượng đều vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn 100 phòng kín tại khu đô thị Our City, địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Được biết các đối tượng đều là người Trung Quốc, còn rất trẻ, tuổi từ 18-24, được thuê sang làm việc với mức lương khoảng 3 nghìn nhân dân tệ, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam. Những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề…

Cơ quan Công an thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác.

Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Theo xác định sơ bộ của cơ quan Công an, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 ngàn tỷ đồng Việt Nam. Cùng với đó, Cơ quan Công an thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác.

An ninh được thắt chặt bên ngoài khu đô thị.

Cơ quan chức năng cho rằng đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô số người nước ngoài tham gia và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó từ khi hoạt động tại khu đô thị Our City, tổ chức này đã bố trí cảnh giới, bảo vệ cẩn trọng, người lạ rất khó có thể vào được bên trong. Tuy nhiên công tác triển khai phá án đã thành công theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 14 giờ chiều 27/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng bất ngờ kiểm tra khu đô thị Our City, một khu vực tập trung đông người Trung Quốc nhiều năm nay.

Tính đến 21h ngày 28/7, công tác thẩm vấn các đối tượng vẫn đang diễn ra.

Quá trình lực lượng công an ập vào "sào huyệt" của "tập đoàn" đánh bạc qua mạng này, tại đây, có hơn 300 người Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vận hành các thiết bị đánh bạc quốc tế.

Lực lượng công an đã phát hiện tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm trong khu đô thị Our City có đặt 15 máy chủ. Ngoài ra, có hàng trăm máy tính thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác trong khu đô thị Our City.

Lực lượng chức năng phải huy động thêm giáo viên tiếng Trung để phục vụ thẩm vấn các đối tượng người Trung Quốc.

Tất cả các đối tượng vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng đều là người Trung Quốc còn rất trẻ, gồm cả nam và nữ. Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang thực hiện công việc thẩm tra, phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

