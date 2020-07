Phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TPO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.