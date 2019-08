Phá đường dây 'tín dụng đen' lãi suất vay hơn 200%/năm tại Huế

Quảng cáo

Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây 'tín dụng đen' hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Công an thu giữ nhiều người hàng nóng từ đường dây "tín dụng đen" cho vay lãi suất 'cắt cổ' tại Huế.

Thông tin ban đầu từ công an, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Huế hoạt động “tín dụng đen” với mức lãi suất “cắt cổ” từ 180% đến 250%/năm. Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, biến tướng, luôn có sự liên kết ngầm giữa nhiều cá nhân.

Đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" tại Huế.

Qua điều tra, rà soát, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên địa bàn tỉnh hiện có 21 ổ nhóm và 114 đối tượng đang hoạt động tín dụng đen.

Từ kết quả rà soát, tiến hành sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, k hoảng 9h30 ngày 25/8/2019, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an thành phố Huế đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đắc Hải Anh (SN 1999, trú tại TP.Hà Nội) tại Phòng 210, tòa nhà CT2, Chung cư Aranya ( phường Xuân Phú, TP Huế) và tại 3/61 đường Dương Văn An - nơi thuê trọ của nhóm "đàn em" của Hải Anh

Tại đây, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng; 4 thùng đựng sổ sách, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền; 02 con dao kim loại dài khoảng 50cm; 02 đùi sắt, 1 khẩu súng nhựa được các đối tượng dùng để đe dọa đòi nợ và 01 xe máy trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Hải Anh thừa nhận sử dụng Facebook và Zalo quảng cáo hoạt động cho vay tín dụng với thủ tục cho vay đơn giản; đồng thời, chỉ đạo đàn em rải tờ rơi quảng cáo, dán lên tường, cột điện, ngã tư đèn xanh đèn đỏ và các vị trí đông người nhìn thấy; mỗi đối tượng trong nhóm đều được giao phụ trách từng địa bàn cụ thể. Lãi suất cho vay hơn 20%/tháng. T rong khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay, có đến hơn 950 lượt người đến vay với tổng số tiền cho vay hơn 11 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ trên 180%/năm đến hơn 200%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lãi hơn 1,8 tỉ đồng.

Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện thêm nhóm đối tượng này còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm cắp xe máy, giao cấu với trẻ em…

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngọc Văn