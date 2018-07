Phá sào huyệt ma túy Lóng Luông: Dân ám ảnh, cán bộ sợ bị tấn công

Dân bản ám ảnh

Ngày 4/7, một tuần sau cuộc vây ráp, tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, còn gọi là Thuận "chột", quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), đường vào bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) không còn chốt kiểm soát của cảnh sát vũ trang. Tuy nhiên, tại đây vẫn thường xuyên có tổ công tác dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực tuần tra.

Cách UBND xã Lóng Luông khoảng 15km, đại bản doanh của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân nằm giữa thung lũng Tà Dê, xung quanh là núi rừng trùng điệp. Toàn bộ dãy nhà của ông trùm gồm 4 căn, rộng hàng trăm mét vuông đã bị san phẳng, chỉ còn đống gạch vụn. Nhiều vết đạn trong cuộc đấu súng trước đó còn lưu lại trên những bức tường rạn nứt. Quanh dãy nhà này ngổn ngang vật dụng, đồ đạc hỏng. Căn hầm bí ẩn nơi Tuân và đàn em tử thủ đã bị vùi lấp.

Dù Tuân, Thuận và đám đàn em bị tiêu diệt nhưng nỗi ám ảnh về hai ông trùm ma túy khét tiếng vẫn khiến dân chưa hết sợ hãi. Cùng vợ, người thân xây tường ngăn cách nương ngô với nhà ông trùm, anh Sồng A V vẫn hoảng sợ khi có người tới hỏi thăm sào huyệt ông trùm. Người đàn ông này cho biết, suốt nhiều năm qua dù làm nương hay thu hoạch ngô anh cũng không dám bén mảng tới sát ngôi nhà này bởi luôn có đàn em Tuân được trang bị vũ khí canh gác.

Còn anh M. (xin giấu tên), sống cách nhà Nguyễn Thanh Tuân khoảng 100m cho hay, từ ngày Tuân về trú, Tà Dê thường xuyên xuất hiện những thanh niên hầm hố, đeo súng AK di dọc bản. Cây đa trước cổng nhà ông trùm cũng là nơi thường xuyên xuất hiện đám đệ tử canh gác.

Hầm trú ẩn và lối thoát hiểm bí mật của ông trùm

Lối thoát hiểm dưới hầm ẩn nấp của Thuận chột. Ảnh: Nguyễn Hoàn



Cách ngôi nhà của Tuân khoảng 500m, ngôi nhà lợp bằng mái tôn của Thuận “chột” ở giữa đồi ngô, sát rừng già. Ngôi nhà này dù chưa được phá hủy, không bị phong tỏa tuy nhiên không một ai trong bản dám bén mảng tới xem. Căn nhà của Thuận “chột” rộng hơn 100m2, có ba phòng, chỉ còn sót lại chiếc camera giám sát, vật giống coóng sử dụng ma túy và chiếc két sắt đã bị phá khóa.

Phía sau phòng ngủ của Thuận “chột” có căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất hơn 3m, được ngăn cách bởi cánh cửa chống đạn bằng thép dày 3cm. Lối xuống hầm rộng khoảng 1m, có tủ âm với cánh cửa sắt chắc chắn. Căn hầm này có đầy đủ phòng ngủ, giếng trời, nhà tắm và lối thoát hiểm chỉ vừa một người chui.



Lối thoát hiểm đặc biệt này có nhiều ngách thoát ra ngoài, được lắp cửa kín và đổ bê tông chắc chắn. Một chủ quán tạp hóa ở bản Tà Dê cho hay, Thuận sống với vợ, con gái và một số đàn em. Thỉnh thoảng hắn xuống bản tham dự một số công việc của người dân nhưng không ai dám hỏi chuyện, tới gần.

Sào huyệt ma túy nơi ông trùm Nguyễn Thanh Tuân trú ngụ bị san phẳng.



Lo sợ đàn em ông trùm tấn công

Còn ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, ngôi nhà của Tuân được ông trùm này mua lại của ông Sồng A Của (60 tuổi, trú tại địa phương). Còn ngôi nhà Thuận sống là thuê lại của anh Sồng A Hờ (40 tuổi, người dân bản). Sau đó, Thuận cơi nới, xây hầm trú ẩn và bí mật thiết kế lối thoát. Tại đây, thỉnh thoảng Thuận đón vợ con ở Mộc Châu lên chơi. Chính quyền địa phương đang xin ý kiến của chủ ngôi nhà Thuận thuê để phá hủy.

Chủ tịch xã Lóng Luông cũng cho biết thêm, hai năm nay người dân bản Tà Dê luôn sống trong sợ hãi. Thời điểm từ năm 2015, tại sào huyệt của Tuân thường xuyên có tiếng súng nổ khiến người dân trong bản không dám ra ngoài vào ban đêm.

Tuân hiếm khi xuất hiện mà cho đàn em vác súng đi quanh bản, đe dọa bà con. Điển hình, giữa năm 2015, ông Sồng A Thào - trưởng công an xã vào bản tuần tra thì bị đàn em Tuân bắn trúng ô tô khiến cả tổ công tác phải lái xe rời đi. Một năm sau, đoàn công tác của công an huyện và công an xã đi qua bản Tà Dê để sang Hòa Bình cũng bị nhóm đệ tử hai ông trùm đuổi bắn ra tận quốc lộ 6.

“Dù Tuân và Thuận đã bị tiêu diệt, tuy nhiên tại bản Tà Dê còn 6-7 đối tượng là người địa phương, bị truy nã về tội: Mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm đối tượng này cũng là chân rết của hai ông trùm trong đường dây mua bán ma túy suốt nhiều năm qua. Ông trùm bị tiêu diệt, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhóm đối tượng này, do đó một số cán bộ khi được cử vào nắm bắt tình hình vẫn lo sợ bị chúng tấn công, gây khó dễ”, ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) nói. Theo anh M, trước đó từng có người đi mua nông sản qua dừng chân dưới gốc đa nghỉ liền bị đàn em Tuân đuổi theo dọa bắn. Chỉ khi người này gọi điện cho vườn nông sản lên xin, chúng mới tha. Do đó, mỗi khi lên nương hay đi qua ngôi nhà này không ai trong bản dám dừng, nhìn vào trong. Bản thân ông trùm Nguyễn Thanh Tuân chưa từng xuất hiện mà chỉ được nghe kể lại là một người dáng cao, da trắng.

Xuân Ân - Nguyễn Hoàn