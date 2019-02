Phá tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp, bắt giữ 17 “con bạc”

Sáng 16/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 17 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc. Trước đó, tối ngày 13/2, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng ập vào một căn nhà tại ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt quả tang 17 người đang tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, qua quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện nhiều người ra vào căn nhà với địa chỉ trên với biểu hiện khác thường nên bí mật điều tra. Qua đó, phát hiện căn nhà nhiều người tụ tập chính là ổ cờ bạc chuyên nghiệp. Tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Thị Em (SN 1973) cùng chồng là Lâm Văn Thọ (SN 1974) đứng ra tổ chức.

Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ

Làm việc với cơ quan công an, vợ chồng Em khai rằng không tổ chức đánh bạc tại một điểm nhất định mà chọn điểm trước rồi kêu con bạc tới. Để làm việc đó, vợ chồng Em thuê sẵn địa điểm rồi gọi các con bạc từ các tỉnh lân cận để đánh bạc dưới hình thức đánh bài bửu, mỗi tụ đặt tiền cược từ 500 ngàn đồng trở lên.

Được biết, song bạc của Em hoạt động chủ yếu vào buổi tối. Em thu từ 1 đến 2 triệu đồng cho mỗi lần thay cái. Hình thức đánh bạc theo vòng, cứ mỗi người làm cái 2 vòng. Để giữ an toàn cho sòng bạc của mình, vợ chồng Em đã thuê Phạm Thanh Tâm (SN 1980) làm nhiệm vụ canh gác và trả công từ 350-500 ngàn đồng.

Tại hiện trường tụ điểm đánh bạc , công an thu giữ gồm; 20 điện thoại đi động, 13 xe mô tô, 53 bộ bài tây, gần 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Hương Chi