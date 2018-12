Phá tụ điểm ma túy trong nhà nghỉ

Ngày 3/12, Công an TX. Dĩ An, Bình Dương cho biết vào lúc rạng sáng, trinh sát đã bắt giữ một số đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tú (23 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Trung Nhật (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ TP.HCM) khi đang giao dịch ma túy.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Khi 3 đối tượng đang bán ma túy cho các con nghiện tại một phòng của nhà nghỉ H.Đ (phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 túi nilon có chứa ma túy đá. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 145g ma túy, hai viên thuốc lắc, hai cân tiểu ly, hàng chục dụng cụ dùng để chơi ma túy.

Theo lời khai của nhóm đối tượng, chúng thuê nhà nghỉ làm điểm tập kết để mua ma túy từ TP.HCM đưa về Bình Dương bán lại cho các con nghiện.

Hương Chi