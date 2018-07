Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù

Cuối giờ chiều 30/7, TAND Hà Nội cho phóng viên vào dự phần tuyên án với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 2 bị cáo khác về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Phần tuyên án diễn ra khoảng 10 phút, theo đó Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, theo quy định tại Điều 337 – Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" gồm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” (SN 1975, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tình báo, Bộ Công an, đã nghỉ hưu và Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) - nguyên cán bộ Bộ Công an về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phan Văn Anh Vũ là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu. Ba tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông báo đã bắt ông Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách để điều tra về cùng tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước..