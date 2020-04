Phạt gần 200 triệu đồng đối với 19 người lén lút đến quán karaoke

Quảng cáo

Trước đó, qua công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, Công an thị trấn Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng hát Karaoke tại quán karaoke Bảo Bảo ở thị trấn Thọ Xuân. Tại chỗ, lực lượng Công an đã phát hiện một nhóm 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke trong một phòng và có biểu hiện đã sử dụng ma túy.

Những người không thực hiện cách ly xã hội

Cũng tại thời điểm này, một nhóm thanh niên khác gồm 10 người đang chuẩn bị vào phòng hát cũng bị lực lượng Công an lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về trụ sở giải quyết.

Qua xét nghiệm nhanh, đã có 8 người cho kết quả dương tính với ma túy.

Hoàng Lam