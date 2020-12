Phát hiện 2 đối tượng truy nã trong đoàn người xuất cảnh trái phép

Quảng cáo

Các công dân trên được các ngành chức năng nước bạn trao trả qua cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Họ có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương của Việt Nam, do nhu cầu tìm kiếm việc làm và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Những người này bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, bắt giữ do không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt các công dân được trao trả. Đồng thời, rà soát thông tin của từng công dân sau đó đưa về khu cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng truy nã về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bắc Giang và cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh truy nã.

Theo cơ quan điều tra, sau khi phạm tội, 2 đối tượng trên đã trốn sang Trung Quốc, trong đó,1 đối tượng lẩn trốn từ năm 2013.

Công an Lạng Sơn phối hợp với lực lượng biên phòng tại cửa khẩu nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để đưa các công dân xuất cảnh trái phép về nơi cách ly cũng như xử lý đối với 2 đối tượng có lệnh truy nã kể trên.

Nguyễn Duy Chiến