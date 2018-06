Phát hiện 3 thi thể trên tay cầm súng ở 'sào huyệt ma túy' Tà Dề

Chiều 29/6, sau hơn 1 ngày ngừng tiếng súng ở bản Tả Dề, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La bắt đầu cuộc đột kích vào sào huyệt của 2 “ông trùm” ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Thuận “chột” và cũng chính là nơi ở của những đối tượng này.

Trên con đường độc đạo dẫn vào bản Tả Dề, một bên là núi và một bên là vực sâu. Nhiều chốt gác của các đơn vị nghiệp vụ vẫn giữ nguyên vị trí và kiểm tra chặt chẽ người ra vào khu vực.

Tang vật tại hiện trường (ảnh: công an Sơn La)

Tại nhà của Nguyễn Thanh Tuân, cơ quan Công an phát hiện 3 thi thể trên tay vẫn còn lăm lăm những khẩu súng, hiện trường ngổn ngang nhiều bình gas, bình xăng. Lực lượng chức năng khi sử dụng vũ khí chiến đấu thì những bình gas và xăng ở đây đã phát cháy. Cơ quan Công an thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng trăm vỏ đạn các loại.

Tại nhà Nguyễn Văn Thuận, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 vũ khí quân dụng, hơn 400 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều can to và tang vật khác.

Đáng chú ý, căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân, kẻ mang trên mình 4 lệnh truy nã đặc biệt, được thiết kế theo kiểu “nhà linh hoạt” để thuận tiện cho việc buôn bán giao dịch heroin và dễ bề tẩu thoát khi có động.

Phía trước căn nhà Tuân được thiết kế xây dựng hàng rào kiên cố. Phía sau nhà là sát với bìa rừng, với địa hình hiểm trở nếu có động là Tuân có thể lẩn trốn sâu vào trong rừng và dễ dàng vượt biên sang đất nước Lào (khu vực này chỉ cách biên giới Lào khoảng 15km).

Bên trong nhà Tuân cũng được xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, trong nhà tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, mìn, xăng, bình gas để chống đối lực lượng chức năng vây bắt.

Hàng loạt vũ khí quân dụng đã được tìm thấy sau cuộc đấu súng tiêu diệt 2 trùm ma túy



Tại hiện trường, hàng chục bao xi măng, bao cát và những cây gỗ lớn được các đối tượng lập luỹ để chống trả lượng chức năng khi bị truy bắt.

Như thông tin từ cơ quan Công an cung cấp, sau khi lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn. Toàn bộ “thánh địa ma tuý” bản Tả Dề đã bị bao vây, lực lượng Công an đã kiên trì dùng loa kêu gọi đối tượng ra hàng nhưng các đối tượng cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng điên cuồng chống trả quyết liệt, buộc lực lượng Công an phải nổ súng tiêu diệt một số đối tượng, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 9 khẩu súng, 36 quả lựu đạn, cùng hàng trăm viên đạn các loại...

Các đối tượng dùng bao xi măng, bao cát lập luỹ chiến chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: CAND

Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đơn vị tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức bao vây thành nhiều lớp, tấn công vào 2 địa điểm là nơi ẩn náu của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi). Đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang bị Bộ Công an và Công an các tỉnh phát lệnh truy nã gắt gao.

Trong quá trình lẩn trốn, cách đây khoảng 2 năm, các đối tượng đã biến địa bàn tại bản Tả Dề thành nơi ẩn náu với việc xây dựng nhà cửa kiên cố, lập boongke, lắp camera quanh nhà để cảnh giới người lạ và tập kết súng đạn, vật liệu cháy nổ sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Tiếng súng tại bản Tả Dề đã dứt nhưng Lóng Luông vẫn luôn day dứt là một điểm nóng bỏng về tội phạm ma tuý bởi nơi đây đang là nơi trú ngụ của 31 đối tượng truy nã về tội ma túy, 135 người nghiện ma túy, 72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo, 65 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng...