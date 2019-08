Phát hiện tài xế điều khiển taxi Mai Linh dương tính ma tuý

Quảng cáo

Ngày 13/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tài xế điều khiển taxi hãng Mai Linh ở Gia Lai Nguyễn Việt Ân (SN 1992, TP Pleiku, Gia Lai) khai nhận đã sử dụng ma tuý từ 2 ngày trước khi bị Công an tỉnh Gia Lai và Công an TP Pleiku (Gia Lai) kiểm tra.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 12/8, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an TP Pleiku tiền hành tuần tra kiểm soát và lập chốt kiểm tra trên Quốc lộ 19 (trước trụ sở UBND xã An Phú, TP Pleiku). Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính xe taxi Mai Linh biển số 81A-080.42 do tài xế Nguyễn Việt Ân điều khiển theo hướng từ TP Pleiku đi huyện Đắk Đoa (Gia Lai).

Bước đầu Ân xuất trình một giấy phép xe ô tô không phải của mình. Sau đó lực lượng Công an tiến hành kiểm tra ma túy với Ân xác định đối tượng này dương tính với chất ma túy, đồng thời lập biên bản xử lý. Ân khai nhận đã sử dụng ma túy từ 2 ngày trước tại địa bàn huyện Kbang (Gia Lai).

Tiền Lê