Phát hiện thi thể 2 người đàn ông đang phân hủy ở Bảo Lộc

Sáng 12/9, cơ quan chức năng cho biết vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Vũ Ngọc Châu (58 tuổi, trú 747 Trần Phú, phường B’Lao, TP.Bảo Lộc).

Ông Châu sống một mình (đã ly hôn vợ) và có tiền sử bệnh tim. Cửa tiệm bánh mì của ông thường mở cửa mua bán hàng ngày. Bởi vậy, khi thấy tiệm đóng cửa 3 ngày liền, hàng xóm nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trình báo với cơ quan chức năng.

Công an phường B’Lao đã đến hiện trường tiến hành kiểm tra, gọi vào số máy điện thoại của ông Châu thì nghe chuông đổ trong nhà nhưng không có người nghe máy. Công an và người dân đã dùng xà beng cạy cửa để vào kiểm tra thì phát hiện ông Châu đã tử vong, thi thể đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Công an TP.Bảo Lộc đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Châu và tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể cho người thân tổ chức an táng.

Hôm trước, khi đi làm vườn, ngang qua suối Đục (thuộc địa bàn phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc), người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên suối.

Công an TP.Bảo Lộc và Công an phường Lộc Sơn đã tiến hành trục vớt thi thể, xác định danh tính nạn nhân là ông Bùi Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc). Người nhà ông Tùng sớm có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục nhận thi thể để tổ chức an táng.

Người nhà nạn nhân cho biết ông Tùng đã đi khỏi nhà 3 ngày, người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cho đến khi hay tin có người đàn ông chết đuối ở suối Đục. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Kim Anh ​