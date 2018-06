Phát hiện thi thể có hình xăm trong bụi rậm ở Sài Gòn

Chiều 23/6, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người tử vong ở phường An Phú Đông.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người đàn ông đi cắt cỏ trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12). Khi đến một bụi cỏ rậm, người này tá hỏa khi phát hiện một thi thể.



Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, công an xác định thi thể là nam giới, ngoài 30 tuổi, trên người có nhiều hình xăm. Nạn nhân tử vong khoảng 1 tuần trước, xác đã phân hủy nặng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một mũ lưỡi trai, gói thuốc lá. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

