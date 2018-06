Phát hiện thi thể nam giới mất tay, chân nghi bị sát hại

Theo đó, vụ việc xảy ra tại một cống nước nằm trước công ty Yazaki, thuộc phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, đến 20h30 tối ngày 24/6, Công an TX. Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, điều tra nghi án thi thể mất tay chân nghi bị sát hại.Theo đó, vụ việc xảy ra tại một cống nước nằm trước công ty Yazaki, thuộc phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Hiện trường phát hiện thi thể nam giới mất tay, chân

Trước đó, khoảng 18h chiều tối cùng ngày, phát hiện mùi hôi tanh bốc lên từ một cống nước gần đường nên người dân đến kiểm tra. Lúc bấy giờ, họ nhìn vào cống nước thì kinh hoàng phát hiện thi thể nam giới không còn tay chân.

Vụ việc được người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an cho biết, rất có thể nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn.

Hương Chi