Phát hiện thi thể trong bao tải nghi bị sát hại ở Bình Phước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21/7, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1984, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) đi úp tô đựng mủ cao su trong lô cao su của gia đình tại ấp 5, xã Tân Khai thì thấy một tấm chiếu quấn bao xác rắn nên tiến đến kiểm tra. Anh Tài phát hiện một chân người lòi ra ngoài và bốc mùi hôi thối nên trình báo Công an xã Tân Khai.

Khu vực phát hiện thi thể.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường, mở bao tải để khám nghiệm tử thi. Công an tỉnh Bình Phước đề nghị trưởng công an các huyện, thị xã trên địa bàn thông báo rộng rãi đến người dân và rà roát các trường hợp mất tích, bỏ nhà đi hoặc các trường hợp nghi vấn có thể bị sát hại để xác minh.