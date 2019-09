Phát hiện 'thủ phủ' làm giả thời trang thương hiệu Mỹ

Quảng cáo

Cụ thể, ngày 9/9, Tổng cục chỉ đạo Cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất sản phẩm thời trang do ông Đào Văn Củ làm chủ tại xã Phú Cường, TP Hưng Yên. Theo ông Củ, chủ cơ sở sản xuất này cho biết, mỗi ngày cho ra đời cả trăm sản phẩm thời nghi giả mạo thương hiệu The North Face – một thương hiệu từ Mỹ.



Tại thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, có khoảng 30 công nhân đang làm việc trong một xưởng sản xuất có diện tích khoảng hơn 400m2. Với 100% nguyên liệu giống như một sản phẩm thật từ tem chính, tem phụ và thậm chí cả tem chống hàng giả có in logo chìm, các công nhân tại xưởng này làm ra một lượng rất lớn những chiếc áo gió mang tên The North Face có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ.

Được biết, xưởng may này rộng hơn 300m2 có khoảng 30 công nhân đang làm việc. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 900 chiếc áo thành phẩm; 5 tấn vải vóc nguyên phụ liệu và 27.500 tem, nhãn, mác các loại.

Thời điểm kiểm tra, người đứng tên xưởng sản xuất là ông Đào Văn Củ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hoá trên.

Ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng đội QLTT số 1, Cục QLTT Hưng Yên cho biết: "Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu làm ảnh hưởng rất lớn đến các nhà sản xuất chân chính về giá cả, chất lượng, về thương hiệu của sản phẩm." Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, thu giữ toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu nghi làm giả thương hiệu và đang tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm khác.

Sản phầm làm giả thương hiệu tại xưởng ông Củ.

Trước đó, ngày 27/11/2014, thực hiện chuyên đề về kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên các tuyến phố trọng điểm của Hà Nội, Đội QLTT số 14 tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên các phố: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông, Hàng Đào, Mã Mây, Lý Quốc Sư, Tạ Hiện, Lương Văn Can. Qua đó, Đội QLTT số 14 đã phát hiện và thu giữ 1.071 sản phẩm bao gồm: Ba lô, túi, cặp, quần áo giả mạo nhãn hiệu “The North face”. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ cho các sản phẩm dùng trong thời trang, du lịch…

Các cửa hàng trên phần lớn bán cho khách du lịch nước ngoài đặc biệt là “tây balo”. Thời điểm đó, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội Trưởng QLTT số 14 cho biết: Việc kiểm tra tại các tuyến phố tập trung cao khách du lịch, nhằm ngăn chặn hàng giả bày bán công khai, bảo vệ hình ảnh đẹp của Thủ Đô Hà Nội trước cái nhìn của du khách nước ngoài. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho lực lượng kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong khu vực phố cổ để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái trong dịp cuối năm sắp tới.

M.Đ