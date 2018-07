Phạt tiền, tước bằng lái tài xế cản đầu xe cứu hỏa

Ngày 14-7, đại diện lãnh đạo UBND quận 12, TP.HCM cho biết liên quan đến vụ việc tài xế ô tô chạy xe bất chấp phương tiện cứu hỏa xin đường đi làm nhiệm vụ hiện đã mời tài xế làm việc và xử phạt đối với người này.“Trong ngày 14, Công an quận 12 đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái hai tháng đối với tài xế Đồng Xuân Nguyên, ngụ huyện Hóc Môn” - người này thông tin.Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh xe cứu hỏa chạy trên đường Lê Văn Khương (quận 12) liên tục hú còi, đèn ưu tiên để các phương tiện nhường đường nhưng tài xế ô tô bảy chỗ BKS: 51F-938.39 chạy phía trước chạy rề rà không chịu nhường đường.Quá bức xúc vì hành động thiếu ý thức này, một chiến sĩ chữa cháy trên xe cứu hỏa đã quay lại và đăng lên mạng. Sau đó, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 cho biết sự việc xảy ra vào ngày 9-7, khi đơn vị nhận được tin cháy nhà ở Hóc Môn.Cảnh sát PCCC sau đó điều động sáu xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi đến đường Lê Văn Khương thì xảy ra sự việc. Phải mất 4 km đường thì phương tiện cứu hỏa mới có thể lách qua để đến hiện trường vụ cháy. May mắn đám cháy không gây thiệt hại về người.Cảnh sát sau đó tìm ra tung tích tài xế và mời làm việc. Người này khai rằng do vừa lái xe vừa suy nghĩ việc cá nhân nên không nghe thấy.

PLO