Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang hầu tòa nhưng chưa mất chức

Quảng cáo

Sáng 21/2, TAND tỉnh Khánh Hòa dự kiến mở phiên toà sơ thẩm xét xử ông Lê Huy Toàn và 4 đồng phạm trong vụ án liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, TP Nha Trang) giai đoạn 2014-2016.

Các bị can Vũ Thị Mai Hương (51 tuổi, nguyên chủ tịch UBND phường Phước Long), Võ Đức Cường (41 tuổi, công chức địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường phường Phước Long) bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Còn bị can Lê Huy Toàn, Võ Mỹ (58 tuổi, chuyên viên Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang), Lương Như Giáp (35 tuổi, chuyên viên Phòng tài chính kế hoạch TP Nha Trang) bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu đô thị Hoàng Long, lợi dụng nhiệm vụ được giao, 3 thành viên trong tổ giúp việc của Hội đồng bồi thường - hỗ trợ - tái định cư dự án gồm Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh đã hợp thức hóa, làm giả hàng loạt hồ sơ để trình UBND phường Phước Long và Hội đồng bồi thường xét duyệt cấp đất tái định cư cho một số hộ trái quy định pháp luật.

Trang thông tin điện tử thành phố Nha Trang vẫn đăng thông tin, hình ảnh ông Toàn (bên trái ảnh) với chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang. Ảnh chụp lại màn hình. Bị can Lê Huy Toàn là chủ tịch Hội đồng bồi thường, chủ trì tất cả các cuộc họp của hội đồng để xét duyệt và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhưng các cuộc họp này có sự tham gia không đúng thành phần. Cuộc họp hội đồng sử dụng ngay thành phần là thành viên của tổ giúp việc để xét duyệt kết quả của chính tổ giúp việc này tham mưu, trình xét duyệt nên không phát hiện mâu thuẫn, bất hợp lý của các loại tài liệu có trong hồ sơ. Bị can Lê Huy Toàn là chủ tịch Hội đồng bồi thường, chủ trì tất cả các cuộc họp của hội đồng để xét duyệt và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhưng các cuộc họp này có sự tham gia không đúng thành phần. Cuộc họp hội đồng sử dụng ngay thành phần là thành viên của tổ giúp việc để xét duyệt kết quả của chính tổ giúp việc này tham mưu, trình xét duyệt nên không phát hiện mâu thuẫn, bất hợp lý của các loại tài liệu có trong hồ sơ.

Hành vi sai phạm của các bị can làm thiệt hại gần 280 triệu đồng; 71/77 trường hợp đã có quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hủy bỏ để làm lại từ đầu, tạo dư luận phức tạp trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước. Cơ quan chức năng quyết định tách hành vi “giả mạo trong công tác” để truy tố các bị can Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh trong một vụ án riêng.

Chưa bị cách chức Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang

Ông Lê Huy Toàn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Viện KSND Khánh Hoà phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vào tháng 11/2018. Nhưng hơn 1 năm qua, trang thông tin điện tử thành phố Nha Trang vẫn đăng thông tin, hình ảnh ông Toàn với chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang và có số điện thoại cơ quan, email công vụ .

Trang thông tin điện tử thành phố Nha Trang vẫn đăng thông tin, hình ảnh ông Toàn (bên trái ảnh) với chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang. Ảnh chụp lại màn hình.

Một lãnh đạo HĐND TP Nha Trang cho biết, đến nay ông Lê Huy Toàn đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ đại biểu HĐND TP Nha Trang nhưng vẫn đang giữ chức phó chủ tịch UBND TP Nha Trang.

“Việc có đình chỉ hay không chức vụ phó chủ tịch UBND TP Nha Trang đối với ông Toàn phải có ý kiến đề nghị từ cơ quan điều tra, cơ quan bảo vệ pháp luật. Đến nay chưa cơ quan nào có đề nghị này và về nguyên tắc, ông Toàn chưa có tội nên TP Nha Trang chưa đình chỉ chức vụ phó chủ tịch UBND TP đối với ông Toàn”, vị này giải thích.

Lữ Hồ