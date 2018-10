Phó Chủ tịch xã bị bắt liên quan đến sai phạm của cựu Bí thư thị xã

Nguồn tin từ công an tỉnh Bình Dương tối 23/10, cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định bắt giam ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương. Trước khi bị bắt 2 tháng, ông Tâm bị kỷ luật, cách chức vụ Phó Chủ tịch xã An Tây.

Ông Tâm bị bắt vì có liên quan liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư TX. Bến Cát trước đó đã bị cơ quan công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam.

Trước khi bắt tạm giam ông Tâm, công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Lê Hoài Linh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX. Bến Cát và Nguyễn Thành Luân là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã này. Các ông này bị bắt được cho là người giúp sức cho sai phạm của cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

UBND xã An Tây, nơi ông Tâm công tác

Theo hồ sơ, vào năm 2012, bà Hồ Thị Hiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Hiệp Hòa làm giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây có trụ sở tại xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương. Lúc bấy giờ, ông Hòa mua sắm thiết bị từ nước ngoài về công ty với trị giá hàng chục ngàn USD. Ông Hòa sau đó cũng được bà Hiệp cho một phần đất trên trong tổng số 20ha đất để thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại gỗ An Phát Đạt.

Đến năm 2016, khi mọi hoạt động của công ty đang diễn ra bình thường thì cơ quan chức năng và phía ngân hàng đến niêm phong công ty. Nguyên nhân được cho là phía công ty đã thế chấp tài sản để vay vốn nhưng đến hẹn không trả được nợ và bị “siết nợ”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2005 đến 2008, Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây) do bà Hồ Thị Hiệp làm giám đốc có vay của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Tây Sài Gòn 72 tỉ đồng và thế chấp ngân hàng hơn 20 héc ta đất, bao gồm nhà xưởng mặt tiền (giá tài sản thế chấp tại thời điểm vay trên 80 tỉ đồng).

Căn biệt thự và khu đất khiến nhiều lãnh đạo bị bắt giam

Tuy nhiên, đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ và bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp. Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015, ông Vũ Huy Hùng, Giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng thuộc cấp là ông Vũ Quang Lập- phó trưởng phòng quan hệ khách hàng) đã làm thủ tục xử lý tài sản thế chấp. Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Hồng Khanh (khi đó làm Chủ tịch UBND, sau đó là Bí thư TX. Bến Cát) là người mua lại tài sản thế chấp của bà Hiệp từ ngân hàng.

Khi đó, phía Công ty An Tây nhận thấy có những điểm bất thường nên đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện, quá trình thanh lý tài sản giữa bên mua và ngân hàng đã vi phạm pháp luật vì phía ngân hàng không có văn bản thỏa thuận với bên bán; không định giá tài; không đấu giá tài sản và bán tài sản không đúng thẩm quyền. Ông Khanh lúc đó là Chủ tịch UBND TX. Bến Cát đã thỏa thuận với ông Hùng, ông Lập để trích 50% số tiền bán tài sản cho bà Hiệp, phần còn lại đưa cho ngân hàng.

Theo đó, giá trị tài sản trên 80 tỉ đồng nhưng ông Lập và ông Hùng đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh để hạ thấp giá bán để đưa một phần vào ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn. Cụ thể, số tiền thanh lý “chui” tài sản chỉ đưa vào ngân hàng 8,7 tỉ đồng. Ông Khanh lúc đó giữ lại một phần rồi trực tiếp đưa cho bà Điệp 4,1 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty An Tây còn nợ ngân hàng số tiền trên 106 tỷ đồng không thể thu hồi, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Từ những sai phạm trên của ông Khanh, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 12/3/2018 và đến ngày 10/8/2018 đã ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hồng Khanh. Tại thời điểm bị bắt giam, ông Khanh là Tỉnh ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương). Đến nay, trong quá trình điều tra, công an xác định ông Lê Hoài Linh – giám đốc Văn phòng đăng lý đất đai là người “tiếp sức” cho “thương vụ” mờ ám của ông Khanh nên bắt giam ông Linh để tiếp tục điều tra.

Hương Chi