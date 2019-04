Phó GĐ Công an Đà Nẵng nói về vụ cha giết con chưa thể khởi tố

Đại tá Mưu cho hay, đây là vụ án gây bức xúc dư luận, nghi phạm là người cha khai nhận sau khi giết con đã bỏ xác vào túi cùng 2 cục đá nặng hơn 10 kg rồi vứt xuống sông Hàn. Thành phố Đà Nẵng chưa bao giờ xảy ra vụ án kinh hoàng như vậy.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ án. Clip Nguyễn Thành Theo đại tá Mưu, ngay khi người nhà nạn nhân báo án, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc và nghi phạm đã tự đầu thú. Khi tiếp nhận vụ án và chứng minh xong, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với VKSND TP để thống nhất quan điểm đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, lập luận của VKSND TP không đồng thuận vì cho rằng cơ quan điều tra chưa tìm được thi thể nạn nhân.

Cơ quan điều tra đã nỗ lực, hợp đồng với ngư dân quận Sơn Trà 5 lần 7 lượt lặn đi tìm thi thể cháu bé nhưng không thấy.

“Bây giờ bắt buộc phải chứng minh giết người phải có xác, đây là điều hết sức khó khăn” ông Mưu nói và cho biết, Công an Đà Nẵng phải trực tiếp ra làm việc với Bộ Công an và xin ý kiến. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã trao đổi với VKSND tối cao về quan điểm xử lý vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa có thống nhất.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chính thức 2 lần làm văn bản kiến nghị VKSND TP phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Ông Mưu cũng lo lắng, nếu sau này có vụ án giết người nhưng hung thủ hủy xác sẽ không thể xử lý được? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời cho công luận!

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011, trú huyện Hưng Hà) bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) giết và phi tang xác ở sông Hàn, TP Đà Nẵng. Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu, 3/2018, Hời ly dị với vợ là Lê Thị Huyền (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình), lúc này cả hai có con chung là cháu Nhi. Sau khi ly dị, Hời đưa cháu Nhi vào Đà Nẵng sinh sống và gửi cháu tại một ngôi chùa. Đến đầu 2019, Hời đón cháu Nhi về sống chung cùng với người yêu của Hời là Li Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Đà Nẵng.

Do vợ cũ cũng thường xuyên ghen tuông cộng với mâu thuẫn xảy ra giữa Hời và cháu Nhi nên Li Chi Won bỏ về Hàn Quốc. Đến 14 giờ ngày 1-2, Hời bóp cổ cháu Nhi tới chết tại khách sạn ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Để phi tang, Hời bỏ xác con gái vào túi xách và ném xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước. Vụ án gây rúng động dư luận Đà Nẵng và cả nước.

Nguyễn Thành