Phó Thủ tướng yêu cầu công an điều tra vụ tai nạn 13 người chết

Báo cáo mới nhất của Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo đó, xe ô tô khách 15 chỗ biển kiểm soát 75B - 000.52 chở 17 người di chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã va chạm với xe contenner biển kiểm soát 51D - 411.21 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 51R - 215.75.

Vụ va chạm khiến 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Điện Bàn và Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện; Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, phần đường làn đường, chở quá số người quy định. Đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khẩn trương kiểm tra đánh giá đoạn Ql1A tuyến tránh thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách và xe contenner trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Nguyễn Hoàn