Phòng làm việc lãnh đạo hải quan Lào Cai bị trộm đột nhập

Theo nguồn tin của PV, ngày 13/11 Công an TP Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo trụ sở của Cục Hải quan Lào Cai đã xảy vụ trộm đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo cục.Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 35 phút sáng ngày 13/11, có 3 đối tượng bịt khẩu trang, phá cửa đột nhập vào phòng làm việc của các ông Nguyễn Việt Quang, Phó Cục trưởng phụ trách; Trần Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng và Phạm Ngọc Thạch, nguyên Phó Cục trưởng (vừa nghỉ hưu từ 1/7/2017).Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, bảo vệ của Cục Hải quan Lào Cai kiểm tra, phát hiện phòng làm việc của lãnh đạo Cục có dấu hiệu bị cậy, phá nên đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.Sau khi nhận thông tin, cơ quan công an đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án, tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu cho hay, sau khi đột nhập vào phòng các lãnh đạo Cục, các đối tượng đã phá khóa tủ và lục lọi một số đồ đạc trong phòng nhưng chưa lấy được gì.Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai xác nhận về vụ trộm đột nhập xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11. Theo vị này, hiện Cục Hải quan Lào Cai đã mời cơ quan công an vào cuộc để truy tìm thủ phạm. Phía Cục Hải quan Lào Cai cũng đã cung cấp hình ảnh camera ghi lại cho cơ quan điều tra.

Hải Phong