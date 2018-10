Phúc thẩm Út 'trọc': Nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương sang Mỹ chữa bệnh

Sáng 30/10, Tòa án quân sự (TAQS) Trung ương mở phiên xét xử phúc thẩm Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út "Trọc") – nguyên Phó TGĐ Tổng Cty Thái Sơn cùng đồng phạm trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX phúc thẩm gồm có 3 người do thẩm phán Nguyễn Dũng Chí làm chủ tọa, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Quanh khu vực xét xử, an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt dưới sự bảo vệ của bộ đội, công an.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út "Trọc") trong phiên tòa. Tại phần thủ tục, Chủ tọa cho biết một số người làm chứng trong vụ án dù được triệu tập nhưng vắng mặt gồm ông Lê Thanh Cung - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nên xin ý kiến. Đại diện VKSQS Trung ương cho rằng việc này không ảnh hưởng tới xét xử vụ án khách quan, đề nghị HĐXX công bố lời khai của họ nếu thấy cần thiết. Ngược lại, bị cáo Đinh Ngọc Hệ và luật sư đề nghị tòa tiếp tục triệu tập các nhân chứng như bà Trần Thị Tuyết Mai - GĐ CTy Hải Hà; ông Lê Thanh Cung...

Hội đồng xét xủ vụ án. xin vắng mặt của vợ ông Lê Thanh Cung thể hiện ông bị bệnh tim nặng, từng phải sang Mỹ mổ và hiện tại phải xuất cảnh tái khám tại Mỹ. Bà này khẳng định các nội dung chồng mình đã báo cáo CQĐT là đúng sự thật và không có gì khai báo thêm. Đơn của vợ ông Cung có kèm theo giấy xác nhận của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Bình Dương, đơn thuốc, hình ảnh trong chương trình khám bệnh... Được chủ tọa cho phép, thư ký phiên tòa công bố đơn

Sau đó, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xử và công bố án sơ thẩm thể hiện, ngày 31/7, TAQS Quân khu 7 tuyên phạt ông Hệ 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Tiếp đến, bị cáo Trần Văn Lâm - nguyên TGĐ điều hành Cty phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (Thái Sơn BQP) nhận 5 năm tù; Trần Xuân Sơn - nguyên GĐ chi nhánh Bình Dương của Thái Sơn BQP nhận 18 tháng tù treo; Bùi Văn Tiệp - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 lĩnh 24 tháng tù treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ…”.

Bị cáo Phùng Danh Thắm - nguyên Chủ tịch kiêm TGĐ Tổng Cty Thái Sơn nhận án 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tòa sơ thẩm, từ năm 2010 - 2016, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã thế chấp, cho thuê, mượn nhiều xe quân sự, xe biển xanh trong đó có nhiều xe chỉ huy giá trị lớn để thu về hơn 6 tỷ đồng. Việc này vi phạm các quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Năm 2014, khi cây xăng của Thái Sơn BQP bị niêm phong do chứa hơn 20.000 lit xăng kém chất lượng, ông Hệ đã chỉ đạo Trần Văn Lâm đi gặp Bùi Văn Tiệp để nhờ ký hợp đồng khống, thể hiện số xăng trên là của quân đội gửi; gặp ông Lê Thanh Cung xin ý kiến chỉ đạo nhằm tránh bị xử phạt. Việc này gây thất thoát cho ngân sách gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Đinh Ngọc Hệ còn có hành vi mua và sử dụng một bằng tốt nghiệp giả của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bị cáo Phùng Danh Thắm có trách nhiệm trong việc quản lý Cty con và quân nhân thuộc quyền. Tuy nhiên, ông Thắm không làm hết trách nhiệm được giao, không có biện pháp quản lý, giám sát quân nhân trong Cty con, tạo điều kiện cho Đinh Ngọc Hệ làm giả hợp đồng gửi xăng.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Cty Thái Sơn Bộ Q.P cùng kháng cáo.

