'Quả đấm thép' diệt tội phạm

Không sợ hiểm nguy

Điều đặc biệt là không chỉ tập trung đánh án khu vực phụ trách mà các Đoàn đặc nhiệm còn phối hợp chặt chẽ để triệt phá những đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh.

Điển hình như ngày 2/2/2020, tại khu vực ngã ba đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn 3 và Đoàn 2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện thành công chuyên án 037A, bắt 3 đối tượng Phan Văn Bá (SN 1976), Lê Kim Huân (SN 1990) và Phạm Đăng Huy (SN 1981) khi nhóm này đang vận chuyển 14 bánh heroin. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị thu giữ trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Trong một vụ án khác, vào cuối năm 2019, Đoàn 2 nắm được thông tin đối tượng Phạm Hải Vũ (SN 1987) thường đến Quế Phong, Nghệ An để mua ma túy về TPHCM tiêu thụ với thủ đoạn rất tinh vi, nên nhiều lần Vũ đã tránh được sự trừng phạt của pháp luật.

Các trinh sát thiện chiến nhất của cả 3 Đoàn 1,2, 3 đã được điều đi nắm hành tung của Vũ. “Bẫy” được giăng ra, ngày 9/2/2020, Vũ bị trinh sát của Đoàn 2 và BĐBP Nghệ An bắt tại trận cùng 4 bánh heroin tang vật.

Mới đây, ngày 13/10, Đoàn 2 đã chủ trì và phối hợp với BĐBP 4 tỉnh thành gồm Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tóm gọn hai “nữ quái” Lê Thị Hậu và Võ Thị Ngọc Ánh tại ngã ba hầm Hải Vân khi đang đưa 1kg ketamine từ biên giới Nghệ An về Đà Nẵng tiêu thụ.

Trong cuộc chiến cam go với tội phạm, đã có những tấm gương không quản ngại vất vả, thậm chí sẵn sàng hi sinh. Đó là thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (trinh sát viên Đoàn 1). Mặc dù bị đối tượng bắn xuyên qua bả vai nhưng thiếu tá Hùng vẫn gắng sức vật lộn, ôm ghì đối tượng để đồng đội xông vào bắt sống Vừ A Sênh (trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng tang vật 10 bánh heroin, 36 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 súng và 15 viên đạn. Đó là tấm gương dũng cảm của trung úy - trinh sát viên Chu Trọng Tài. Mặc dù bị đối tượng dùng dao, mảnh kính đâm đứt gân tay, anh vẫn kiên quyết tấn công và khống chế đối tượng để đồng đội tóm gọn hai tên tội phạm…

Giữ bình yên cuộc sống

Không chỉ là khắc tinh của tội phạm ma túy, thời gian qua, những “quả đấm thép” của Cục PCMT&TP BĐBP cũng liên tục lập công trong cuộc chiến với các loại tội phạm khác đặc biệt là tội phạm buôn bán người.

Đầu năm 2020, Cục PCMT&TP nhận được đơn cầu cứu của một người đàn ông ở tỉnh Bạc Liêu về việc con gái mình bị Ngô Thị Mỹ Chi lừa bán sang Trung Quốc khi mới 15 tuổi. Đến tháng 6, các phòng nghiệp vụ của Cục PCMT&TP, Đoàn 3 và BĐBP Bạc Liêu đã phối hợp với tổ chức Rồng Xanh - một tổ chức phi chính phủ giải cứu được nạn nhân và đưa về Việt Nam. Sau đó, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Bạc Liêu đã bắt Ngô Thị Mỹ Chi về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng BĐBP triển khai hàng ngàn chốt chặn ngăn xuất nhập cảnh trái phép để phòng dịch lây lan từ nước ngoài vào Việt Nam. Nắm bắt được nhu cầu qua lại biên giới, nhiều đối tượng đã tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để thu tiền bất chính. Một lần nữa, các Đoàn đặc nhiệm đã xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này.

Điển hình như ngày 9/10, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với BĐBP Kon Tum bắt giữ 10 đối tượng đang xuất cảnh trái phép sang Lào, do đối tượng Lê Văn Nam (SN 1973, trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đứng ra tổ chức.

Từ 2009 đến nay, Cục PCMT&TP và các đơn vị BĐBP đã xác lập, đấu tranh thành công gần 1.200 chuyên án, bắt giữ gần 3.000 đối tượng; phát hiện bắt giữ, xử lý 130 nghìn vụ với 200 nghìn đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; khởi tố hình sự và chuyển giao cơ quan điều tra có thẩm quyền gần 20 nghìn đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 100 nghìn vụ. Những chiến công này đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Với những thành tích đạt được, ngày 20/12 tới đây, Cục PCMT&TP BĐBP vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

TRÚC HÀ - NGUYỄN MINH