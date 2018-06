Quán bar hoạt động như vũ trường và những vụ án nghiêm trọng

Ngày 15/6, cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành điều tra xử lý các vụ ẩu đả, đâm chém xảy ra tại quán bar Rain. Chỉ trong mấy tháng gần đây đã xảy ra 3 vụ án nghiêm trọng tại bar Rain khiến 1 người chết và 12 người bị thương. Năm 2017 cũng xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết tại quán này.

Vụ án gần đây nhất vào khuya 23/5. Do mâu thuẫn trong lúc ngồi chơi ở bar Rain, Trần Quang Vinh (26 tuổi, trú tại Nguyễn Trung Trực, Đà Lạt) cùng 7 thanh niên trong nhóm đã dùng hung khí đánh nhau với nhóm của Nguyễn Văn An (24 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt) gồm 6 người. Hậu quả An chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Vinh và 2 đối tượng khác bị thương. Hiện Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ án để Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Phan Tất Chí (Phó trưởng Công an TP Đà Lạt) cho biết quán bar Rain trước đây là vũ trường Rain được Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cấp phép hoạt động và là vũ trường duy nhất ở Đà Lạt. Chủ vũ trường là người Vũng Tàu, sau đó bán lại cho một ngân hàng. Thấy kinh doanh vũ trường quá phức tạp nên ngân hàng đã cho người khác thuê lại khu vực này.

Cũng theo ông Chí, chủ mới không xin được giấy phép hoạt động vũ trường nên chuyển nơi này thành quán bar. Tuy nhiên mô hình hoạt động vẫn y nguyên như vũ trường trước kia và rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Hầu hết người đến quán này là thanh niên, trong đó có một số đối tượng nghiện ngập, các băng nhóm… nên liên tiếp xảy ra các vụ ẩu đả.

Công an TP Đà Lạt đề xuất các ngành chức năng phối hợp làm rõ nếu đây là địa điểm hoạt động vũ trường thì cần cấp phép quản lý theo quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện; nếu xác định đây là quán bar, thì phải tăng cường giám sát để cơ sở hoạt động theo đúng luật.

Kim Anh