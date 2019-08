Quay clip tống tiền CSGT ở Tiền Giang: 2 bị cáo lãnh án hơn 15 năm tù

Quảng cáo

Sau nhiều ngày xét xử, sáng ngày 7/8, TAND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tuyên án bị cáo Phan Dũng (55 tuổi, ngụ TP.HCM) 8 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Uần (40 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại toà. Ảnh N.H.

Theo cáo trạng, ngày 28/7/2018, Dũng, Uần, Mai Xuân Hiển (SN 1980, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Minh Phụng (SN 1972, ngụ quận 12, TP HCM) đi trên ô tô 4 chỗ do Uần điều khiển đến đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì thấy tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ nên dừng xe quay clip.

Do Dũng có quen biết với ông L.A.T - Đội trưởng của một đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang từ trước nên gọi điện để làm việc nhưng không gọi được nên nhờ Hiển gọi cho ông T. với mục đích xác minh hình ảnh trong clip đã quay. Uần điều khiển ôtô chở Dũng và Hiển đến Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, Hiển, Dũng đưa giấy giới thiệu là phóng viên báo Nhân đạo và Đời sống. Sau đó Hiển mở laptop cho ông T. xem bài báo do mình viết lưu trên máy tính với nội dung "…chặn dừng xe, kiểm tra chớp nhoáng…". và nói sáng hôm sau sẽ cho đăng bài báo này, còn Dũng mở máy quay phim cho ông T. xem các đoạn clip đã quay. Ông T. có năn nỉ bỏ qua nhưng Dũng, Hiển không đồng ý.

Sau đó cả nhóm ra về và bàn bạc, yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng, thông qua ký hiệu bằng các ngón tay trong lúc ngồi trên ôtô cùng Hiển. Chiều ngày 29/7/2018, Dũng hẹn ông T. đến khu vực Trạm thu phí Trung Lương - TP.HCM nhận 250 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Uần cũng bị bắt giữ sau đó.

Tại buổi tuyên án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhận định: "Lời khai của bị cáo, bị hại và những người liên quan cho rằng Mai Xuân Hiển, nguyên phóng viên báo Nhân đạo và Đời sống trực tiếp mang máy tính xách tay đến gặp bị hại L.A.T, mở máy cho mọi người xem bài báo viết sẵn và nói: "Mai sẽ đăng báo"…Tuy nhiên, Hiển không thừa nhận và cơ quan công an không có chứng cứ gì chứng minh Hiển cùng bàn bạc với Dũng, Uần nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiển.

HĐXX đã tuyên án bị cáo Dũng 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Uần 7 năm tù.

Nhật Huy